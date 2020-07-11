牛結節疹金門已撲殺24頭牛 台南全面警戒

中央社 / 11日綜合電

金門牛結節疹疫情，累計撲殺24頭牛；牛隻飼養頭數占全國第二的台南市不敢大意，落實各項防疫措施，農業局動保處成立緊急應變工作小組，今天完成全市169戶牛場疫查。

金門縣政府晚間指出，持續清查轄區養牛場感染牛結節疹情形，縣畜試所繼昨天預防性撲殺23頭牛後，今天又撲殺1頭病牛。目前除烈嶼鄉（小金門）未傳出疫情，大金門金寧、金湖、金沙及金城4鄉鎮民間牛場，總計52頭牛出現疑似感染症狀，預計明天預防性撲殺。

依縣府建設處晚間最新數據，金門有564位養牛戶、飼養約6282頭牛，除了日前已清查的案發場半徑3公里、47場養牛場；今天再完成訪視民間72場、飼養702頭牛，其中疑似案例場13戶、疑似案例牛隻52頭。

畜試所緊急購置吸入式捕蚊燈，加強種牛牧場消毒及殺滅蚊蟲。由於牛結節疹的死亡率約在1%至5%，是否對有發病牛的養牛場進行全場撲殺，或僅針對病發牛採取局部撲殺，將與農委會專家會議討論後再作決定。

另外，台南市養牛數近2萬7000頭，牛隻飼養頭數占全國第二，為重要乳牛養殖及牛乳生產地。台南市長黃偉哲指示農業局動保處落實各項防疫措施，包括成立牛結節疹緊急應變工作小組，進行全市養牛場逐戶疫情調查及防疫輔導。

重點包括輔導牛場吊掛捕蚊燈及防範病媒蚊工作，併派消毒車至酪農區進行消毒，強化相關防疫宣導及輔導，避免疫情發生，依農業局動保處數據，今天已完成全市169戶牛場疫情調查及防疫輔導，並無發現可疑案例。

依農業局說明，牛結節疹死亡率通常為1%到5%，因泌乳量下降、體重減輕、流產、公牛不孕，在頭、四肢、乳房、生殖器會有小結節，皮膚病灶約需一到兩年恢復，壞死的地方會留下孔洞或痂皮，牛皮無法利用，因此感染牛隻即不具經濟價值，造成嚴重經濟損失，因此列為甲類動物傳染病。

疫情 金門

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