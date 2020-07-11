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量販業者行銷友善農作 助南投農民保護石虎家園

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
農委會特有生物研究保育中心、林務局和家樂福今宣布合作推廣友善石虎農作，由業者行銷友善農作，讓農民持續以友善農耕保護石虎家園。圖／農委會提供
農委會特有生物研究保育中心、林務局和家樂福今宣布合作推廣友善石虎農作，由業者行銷友善農作，讓農民持續以友善農耕保護石虎家園。圖／農委會提供

農委會特有生物研究保育中心、林務局和家樂福今宣布合作推廣友善石虎農作，政府和業者表示，這是一個由企業結合公部門協助農民行銷友善環境山蕉，兼顧生活、生產和生態三個面向的優質行動。

農委會指出，石虎目前被列為瀕臨絕種保育類野生動物，主要分布於苗栗縣、台中市和南投縣，牠們的棲息環境主要為淺山地區。這個範圍也是人類主要居住、耕作和活動的區域，且大多是私有地，很多自然地景地貌已被人類改變。農墾地在淺山地區中占比範圍大，但卻可被石虎所利用，特別是如果周遭鑲嵌有雜木林、廢耕地、草生地或溪流等多樣環境，似乎更符合牠們所需。追蹤資料發向，石虎的活動範圍常在農地中。

農委會表示，由於農地也是石虎的主要棲地，特生中心和林務局2014年起在石虎棲地範圍開始推動友善石虎農作，以石虎分布多的南投縣中寮鄉作為試辦區域，期望藉由農友的認同和行動，讓石虎的棲地品質更好，且農民可將石虎當成品牌行銷農產品，兼顧生產和生態兩個面向。但多數農友耕種品項雖多但面積不大，要整合行銷並不容易，推動過程困難重重。

家樂福去年8月開始與中寮鄉農民合作，協助銷售友善石虎農作的農產品，今年3月正式和特生中心與林務局進行討論，願意和更多已取得友善石虎農作標章的農友合作，協助銷售農產品。農委會表示，這群農友不僅以有機或友善農法耕作，也不使用獸夾、毒鼠藥或放養犬隻，讓石虎可以在他們的農地安全活動與覓食，可以說是最直接且有效的保育行動。

石虎 農委會 農民

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