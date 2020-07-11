快訊

高雄無良醫把50名幼童寫成「發展遲緩」 詐領健保84萬

台南老人賣芒果遭砸頭引眾怒 砸人男到案否認

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蚊子勿近 全台最瞭蚊子的男人建議做個「沒味道」的人

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
只要裸露在外的皮膚都應該塗抹防蚊液。 圖/123RF
只要裸露在外的皮膚都應該塗抹防蚊液。 圖/123RF

防蚊液、滅蚊神器、防蚊手環、驅蚊噴霧、驅蚊防蚊貼片、攜帶式戶外防蚊扇……最近天熱，氣溫飆高，加上潮濕多雨，許多防蚊小物成為熱賣商品，對於國內防蚊權威、台大昆蟲系名譽教授徐爾烈來說，這些驅蚊的「雕蟲小技」，還不如穿上長袖衣褲，多塗抹防蚊液，來得實際有用。

長久以來，專攻登革熱病媒蚊研究的徐爾烈，被喻為全台灣最瞭解蚊子的男人，對於防蚊，他自有一套建議。首先外出時，千萬不要靜止不動，例如，坐在涼亭或是鞦韆上聊天，那肯定成為蚊蟲攻擊對象。

此外，預防蚊蟲叮咬，一定要穿上長褲、長袖衣服，如果至運動場跑步運動，務必帶著外套以及毛巾，運動後擦汗，並穿上薄外套，否則一流汗，體溫高一點，就會招惹許多病媒蚊。

再者，只要裸露在外的皮膚都應該塗抹防蚊液，選擇通過衛福部認可核准的防蚊產品。至於防蚊貼片、驅蚊神器、防蚊手環等防蚊小物效果有限，不可盡信。

走進藥妝店、西藥房，櫥櫃陳列著眾多防蚊產品，該怎麼挑呢？台大皮膚科主任蔡呈芳提出三大標準，首先看看是否有衛福部核准字號？產品適用在人身上嗎？防蚊效果可以維持多久？

近年來，坊間陸續出現號稱「無毒且具有防蚊效果」的天然防蚊產品，其中添加柑橘、樟腦油、精油、尤加利樹等成分，蔡呈芳說，這些產品幾乎都沒經過衛福部審核，也未做過臨床測試，實際防蚊效果可能大打折扣。

蔡呈芳指出，DEET（敵避，Diethyltoluamide）是目前所有驅蚊產品中，被證實最有效的成分，經過臨床測試，能夠減少蚊蟲叮咬的頻率，但在使用上仍須小心。

食藥署於106年7月間將DEET成分且含量在15%以下的防蚊藥品，從「醫師藥師藥劑生指示藥品」改列為「乙類成藥」，在藥局、百貨、雜貨店或各大便利商店均能販售，方便民眾購買。

依據食藥署建議，在使用防蚊產品前，需詳閱說明書，瞭解使用方式，例如，距離皮膚或衣物10至15公分，緩慢噴灑；使用於臉部時，應先噴於手掌再塗於臉部，並避開眼、口周圍，若有傷口、過敏或曬傷的皮膚，請不要使用。

此外，如與防曬產品一起使用時，應先使用防曬產品，間隔5至10分鐘，再使用防蚊液，以免皮膚過敏不適。家長幫孩子塗抹防蚊液時，務必先噴於手掌，再塗抹孩童身上，千萬不要直接噴在皮膚上。再者，未滿5個月的嬰兒，請勿使用含有DEET成分的驅蚊產品。

至於哪些人容易成為蚊蟲叮咬目標？開業皮膚科醫師趙昭明點出蚊子最愛的五大族群，那就是體味重、體溫高、肥胖、容易流汗，以及呼吸時二氧化碳偏高者。

趙昭明說，有些人認為體質偏酸者容易淪為蚊子美食佳餚，其實不然，蚊子屬於嗅覺派，以感「味」為主，上述五大族群幾乎都是有味道的人，建議高風險族群至戶外之前，應該先洗澡，降低體味，讓身體味道淡一點。

另外，少去草叢、樹林、公園、水溝以及溪邊等容易孳生蚊蟲等場所，也不要站在路燈底下，因為蚊蟲具有聚光性，站在燈光下，難免成為吸血狩獵的主要目標。

趙昭明說，蚊子可是標準的「逐臭之夫」，體味重、動不動就流汗的人可得當心，除了正確使用防蚊產品，更應該每天洗澡，換上乾淨衣服，徹底清潔，盡量做個「沒味道」的人，才能避免滿手滿腿的紅豆冰。

防蚊液使用注意

● 距離皮膚或衣物10至15公分，緩慢噴灑。

● 用於臉部時，先噴於手掌再塗於臉部，並避開眼、口周圍。

● 有傷口、過敏或曬傷的皮膚，不要使用。

● 如與防曬產品一起使用，應先使用防曬產品，間隔5至10分鐘，再使用防蚊液。

● 幫孩子塗抹時，先噴於手掌，再塗抹孩童身上，千萬不要直接噴在皮膚上。

● 未滿5個月的嬰兒，勿使用含有DEET成分的驅蚊產品。

防蚊權威推薦3大利器 圖/123RF 製表/元氣周報
防蚊權威推薦3大利器 圖/123RF 製表/元氣周報

防蚊 蚊子 防曬

延伸閱讀

影／趣味實驗！蚊子少了這器官 竟會吸血吸到腹部爆裂

「吃的防曬」有效嗎？ 醫師說：「從外面遮蔽」更有用

醫病天地／防蚊噴霧 醫：噴室內別噴身上

別再說蚊子愛叮酸性體質！醫：4特徵才是蚊子的最愛

相關新聞

夏天想要快速減重 這一種運動讓你瘦得最快

談到運動減肥，跑步、重力訓練通常被視為瘦身利器，游泳卻比較少被提及，但其實它是強力的全身性燃脂運動。

蚊子勿近 全台最瞭蚊子的男人建議做個「沒味道」的人

防蚊液、滅蚊神器、防蚊手環、驅蚊噴霧、驅蚊防蚊貼片、攜帶式戶外防蚊扇……最近天熱，氣溫飆高，加上潮濕多雨，許多防蚊小物成...

紙風車浴火重生大型戶外首演 滿場觀眾支持

新冠肺炎疫情影響，藝文產業營運艱困，紙風車劇團在八里的工作室上月又逢祝融之災，立委黃國書邀請下，劇團今天在台中進行浴火重...

15名生態保育推手 今獲頒林務局綠色奧斯卡獎

15名林業及自然保育有功人士今獲頒綠色奧斯卡獎。林務局今天下午舉行109年度林業及自然保育有功表揚大會，肯定在崗位上為台...

心靈破網2／心理治療處方量低 醫界指健保結構鼓勵開藥

心理治療被認為是身心疾病重要的治療方式之一，但國人接受治療比率似乎偏低，以健保給付的40分鐘醫師晤談（健保正式名稱為深度...

心靈破網1／兩百萬人精神病求醫 僅1%接受深度心理治療

身心負荷失衡求診人數逐漸增加，衛福部健保署統計，台灣去年度高達211萬人因精神疾病求醫。在治療上，心理治療與藥物治療被認...

心靈破網3／健保心理治療給付50元起跳 且缺乏處方準則

我國全民健保羅列多項心理治療項目，不過給付價低至50多元起跳，且缺乏處方準則，並未針對任何一個項目細定適用疾病、執行方法...

金門牛結節疹疫情擴散？今天又發現50頭疑似病牛

金門縣畜試所種牛牧場發生全國首起的牛結節疹疫情，金門縣動植物防疫所今天展開全縣牛隻臨床檢查結果，傳出有12場50頭牛也出...

塞爆的雪隧當年以為用量不大 還一度考慮叫「坪頭隧道」

雪隧遇假日就塞，交通部長林佳龍請專家會診，找出的解方之一是連假尖峰費率提高10倍，要讓尖鋒時段上路的人「痛得有感」。有人質疑，當初建國道5號時，雪隧為何不挖大一點？國工局前局長曾大仁說，早年的氛圍認為往返宜蘭車輛少，且宜蘭本地人不多，根本不需要開快速道路。

【流浪父母2】不住子女鴿子籠 他們租三合院「在地老化」更樂活

長輩老後到子女家輪流住，住得好不好也要碰運氣。已故的苗栗賴姓夫婦育有4子，分別住在台中、桃園、新北市等地。原先夫妻兩人也北上輪流到兒子家住，順便照顧孫子。但浪流感和作客的孤獨感讓他們不想再繼續輪住，改與好友回苗栗租下三合院共居共老，一起種菜、種枇杷，「日子過得快樂多了」。

金門牛結節疹疑似病牛今增50頭 持續進行人道撲殺

農委會牛結節疹緊急應變小組表示，金門畜試所今天再添一頭疑似牛隻，金門發現疑似症狀的牧場有12場，共50頭牛出現疑似症狀，...

雨彈又來了！對流雲系發展旺盛 雲嘉南大雨特報

中央氣象局稍早針對三縣市發布大雨特報。午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今天南投地區及嘉義、雲林山區有局部大雨發...

熱門新聞

炫霓紫超美！家樂福「7色中衛彩色醫療口罩」7/12限量開賣

長庚蟬聯最賺醫院 靠業外進補大賺78億

熱成烤蕃薯熱傷害創新高 專家實測防中暑這招大讚有感

男性月薪6萬算「上進」嗎？網吐槽：2關鍵才是重點

7月遲無颱風生成恐創紀錄？ 鄭明典、吳德榮說話了

健保署公布最燒錢九大疾病 肺癌是唯一上榜癌症

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。