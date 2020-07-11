蚊子勿近 全台最瞭蚊子的男人建議做個「沒味道」的人

防蚊液、滅蚊神器、防蚊手環、驅蚊噴霧、驅蚊防蚊貼片、攜帶式戶外防蚊扇……最近天熱，氣溫飆高，加上潮濕多雨，許多防蚊小物成為熱賣商品，對於國內防蚊權威、台大昆蟲系名譽教授徐爾烈來說，這些驅蚊的「雕蟲小技」，還不如穿上長袖衣褲，多塗抹防蚊液，來得實際有用。

長久以來，專攻登革熱病媒蚊研究的徐爾烈，被喻為全台灣最瞭解蚊子的男人，對於防蚊，他自有一套建議。首先外出時，千萬不要靜止不動，例如，坐在涼亭或是鞦韆上聊天，那肯定成為蚊蟲攻擊對象。

此外，預防蚊蟲叮咬，一定要穿上長褲、長袖衣服，如果至運動場跑步運動，務必帶著外套以及毛巾，運動後擦汗，並穿上薄外套，否則一流汗，體溫高一點，就會招惹許多病媒蚊。

再者，只要裸露在外的皮膚都應該塗抹防蚊液，選擇通過衛福部認可核准的防蚊產品。至於防蚊貼片、驅蚊神器、防蚊手環等防蚊小物效果有限，不可盡信。

走進藥妝店、西藥房，櫥櫃陳列著眾多防蚊產品，該怎麼挑呢？台大皮膚科主任蔡呈芳提出三大標準，首先看看是否有衛福部核准字號？產品適用在人身上嗎？防蚊效果可以維持多久？

近年來，坊間陸續出現號稱「無毒且具有防蚊效果」的天然防蚊產品，其中添加柑橘、樟腦油、精油、尤加利樹等成分，蔡呈芳說，這些產品幾乎都沒經過衛福部審核，也未做過臨床測試，實際防蚊效果可能大打折扣。

蔡呈芳指出，DEET（敵避，Diethyltoluamide）是目前所有驅蚊產品中，被證實最有效的成分，經過臨床測試，能夠減少蚊蟲叮咬的頻率，但在使用上仍須小心。

食藥署於106年7月間將DEET成分且含量在15%以下的防蚊藥品，從「醫師藥師藥劑生指示藥品」改列為「乙類成藥」，在藥局、百貨、雜貨店或各大便利商店均能販售，方便民眾購買。

依據食藥署建議，在使用防蚊產品前，需詳閱說明書，瞭解使用方式，例如，距離皮膚或衣物10至15公分，緩慢噴灑；使用於臉部時，應先噴於手掌再塗於臉部，並避開眼、口周圍，若有傷口、過敏或曬傷的皮膚，請不要使用。

此外，如與防曬產品一起使用時，應先使用防曬產品，間隔5至10分鐘，再使用防蚊液，以免皮膚過敏不適。家長幫孩子塗抹防蚊液時，務必先噴於手掌，再塗抹孩童身上，千萬不要直接噴在皮膚上。再者，未滿5個月的嬰兒，請勿使用含有DEET成分的驅蚊產品。

至於哪些人容易成為蚊蟲叮咬目標？開業皮膚科醫師趙昭明點出蚊子最愛的五大族群，那就是體味重、體溫高、肥胖、容易流汗，以及呼吸時二氧化碳偏高者。

趙昭明說，有些人認為體質偏酸者容易淪為蚊子美食佳餚，其實不然，蚊子屬於嗅覺派，以感「味」為主，上述五大族群幾乎都是有味道的人，建議高風險族群至戶外之前，應該先洗澡，降低體味，讓身體味道淡一點。

另外，少去草叢、樹林、公園、水溝以及溪邊等容易孳生蚊蟲等場所，也不要站在路燈底下，因為蚊蟲具有聚光性，站在燈光下，難免成為吸血狩獵的主要目標。

趙昭明說，蚊子可是標準的「逐臭之夫」，體味重、動不動就流汗的人可得當心，除了正確使用防蚊產品，更應該每天洗澡，換上乾淨衣服，徹底清潔，盡量做個「沒味道」的人，才能避免滿手滿腿的紅豆冰。

防蚊液使用注意 ● 距離皮膚或衣物10至15公分，緩慢噴灑。 ● 用於臉部時，先噴於手掌再塗於臉部，並避開眼、口周圍。 ● 有傷口、過敏或曬傷的皮膚，不要使用。 ● 如與防曬產品一起使用，應先使用防曬產品，間隔5至10分鐘，再使用防蚊液。 ● 幫孩子塗抹時，先噴於手掌，再塗抹孩童身上，千萬不要直接噴在皮膚上。 ● 未滿5個月的嬰兒，勿使用含有DEET成分的驅蚊產品。