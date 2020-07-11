聽新聞
test
0:00 / 0:00

心靈破網1／兩百萬人精神病求醫 僅1%接受深度心理治療

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
衛福部健保署統計，去年全台逾211萬人因精神疾病就醫。製表／記者羅真
衛福部健保署統計，去年全台逾211萬人因精神疾病就醫。製表／記者羅真

身心負荷失衡求診人數逐漸增加，衛福部健保署統計，台灣去年度高達211萬人因精神疾病求醫。在治療上，心理治療與藥物治療被認為角色並重，但目前平均百名病人，僅一人使用健保給付的40分鐘醫師晤談（健保正式名稱為深度心理治療）。

醫師擔心，最怕病人沒有機會利用健保資源，又付不起坊間一兩千起跳、甚至高達數千的諮商費，未能根本性處理身心壓力源，使病症反覆發作。

台灣精神醫學會副秘書長、草屯療養院院長藍祚鴻說，完整的精神醫學治療，應涵蓋生物（藥物或經顱磁刺激治療）、心理與家族社會面向的治療。有些疾病的發生與患者個人的生活模式及行為模式有關，個人生活模式如家庭或校園生活帶來的壓力，行為模式則是指個人應對壓力刺激的反應方式，這些困境均無法單透過藥物解決。

繪本《親愛的，你多麼幸運》的文字作者圈圈，生於經濟弱勢家庭，自幼遭遇忽視、霸凌，陸續被確診躁鬱症、解離性失憶症等。她高中左右開始服用安眠藥、抗鬱劑等藥物，但吞藥數年並未根治，更隨年齡增長惡化發展成邊緣性人格，在20出頭歲、原應是充滿希望的年紀，卻多次自殘，心靈與身體滿布傷痕。

幸運的是，她偶然接觸到馬偕醫院自美國精神醫學會引進的「辯證行為療法」。這種心理治療涵蓋50項幫助病人的技巧，像是教導患者釐清各種情緒，觀察失控前兆且運用技巧中止失控，討論如何累積正面情緒，學習分辨人際關係中複雜的目標，學習如何改善關係或建立新關係等。

圈圈每周一次搭車北上接受這項治療，兩年後，她已進步到不再需要吃藥。第三年起，醫師評估她不用再作心理治療了。之後，她將自己曾迷失於黑暗、慢慢循光看見希望的心路歷程出版成冊，盼將這份能量傳遞給陷低谷的病人與家屬。

台北馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱說，院方為提供患者負擔得起的心理治療，嘗試彙整政府部門資源，申請健保給付以及其他部門計劃經費。像圈圈過去那樣的邊緣性人格個案、嘗試自殺個案或藥酒癮個案等，接受辯證行為治療均毋須自費，可安心在專業團隊的協助下重建身心健康，再造生命。

不過，許多病人並沒有機會接觸到負擔得起且完整的療程。去年度健保數據顯示，接受健保給付40分鐘晤談的人數僅占我國精神疾病患者的百分之一，且接受治療者平均只進行2.57次。憂鬱症患者接受這項治療的比率仍低，重鬱症患者治療率為百分之三，輕鬱症患者為百分之一，平均治療次數同樣只有兩、三次。醫界普遍認為，這樣的數字偏低。

對照國際，台灣憂鬱症防治協會理事長、林口長庚醫院自殺防治中心主任張家銘說，美國2007年醫療費用支出調查（MEPS）顯示，美國憂鬱症患者當中，只有五成一的人單用藥物，逾四成二的人同時接受藥物與心理治療，百分之六左右的人甚至只接受心理治療，沒有服藥。

再看德國，台灣營養精神醫學研究學會理事長、安南醫院研究副院長蘇冠賓說，德國身心疾病住院患者若無立即自殺風險，近乎半數不以藥物治療，且全數接受心理治療或其他非藥物治療，如物理治療、正念療法、營養療法、經顱磁刺激療法等，健保皆買單。蘇冠賓說，「我國身心困擾人數與日俱增，政府應積極思考如何展有效的整合性治療模式」。

接受健保給付醫師晤談（健保正式名稱為深度心理治療）人數，近五年增加八成。製表／記者羅真
接受健保給付醫師晤談（健保正式名稱為深度心理治療）人數，近五年增加八成。製表／記者羅真

患者 健保 憂鬱症

延伸閱讀

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知素顏差很多！整容級懶人上妝技巧公開，妝前這一步讓眼睛放大２倍

台灣廉價健保 靠血汗醫護在撐

陳時中民調高 柯文哲：只要健保一加錢 馬上就倒了

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知「螞蟻腰」登熱搜！本人表示壓力大：「不要再討論我的腰」

相關新聞

金門牛結節疹疑似病牛今增50頭 持續進行人道撲殺

農委會牛結節疹緊急應變小組表示，金門畜試所今天再添一頭疑似牛隻，金門發現疑似症狀的牧場有12場，共50頭牛出現疑似症狀，...

健保署公布最燒錢九大疾病 肺癌是唯一上榜癌症

全民健保醫療支出逐年成長，衛福部健保署公布去年度最燒錢的九大疾病，由慢性腎病高居首位，全年度39.7萬人就醫，其中洗腎人...

宜蘭縣大雷雨持續至下午3時30分 慎防雷擊冰雹

中央氣象局發布宜蘭縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹。注意冰雹影響人車...

熱成烤蕃薯熱傷害創新高 專家實測防中暑這招大讚有感

台灣熱成熟蕃薯，氣溫動輒35度以上，熱傷害就診人數更屢創新高，今年7月短短10天，熱傷害至急診就診人次高達190人次，創...

心靈破網2／心理治療處方量低 醫界指健保結構鼓勵開藥

心理治療被認為是身心疾病重要的治療方式之一，但國人接受治療比率似乎偏低，以健保給付的40分鐘醫師晤談（健保正式名稱為深度...

心靈破網3／健保心理治療給付50元起跳 且缺乏處方準則

我國全民健保羅列多項心理治療項目，不過給付價低至50多元起跳，且缺乏處方準則，並未針對任何一個項目細定適用疾病、執行方法...

心靈破網1／兩百萬人精神病求醫 僅1%接受深度心理治療

身心負荷失衡求診人數逐漸增加，衛福部健保署統計，台灣去年度高達211萬人因精神疾病求醫。在治療上，心理治療與藥物治療被認...

金門牛結節疹疫情擴散？今天又發現50頭疑似病牛

金門縣畜試所種牛牧場發生全國首起的牛結節疹疫情，金門縣動植物防疫所今天展開全縣牛隻臨床檢查結果，傳出有12場50頭牛也出...

塞爆的雪隧當年以為用量不大 還一度考慮叫「坪頭隧道」

雪隧遇假日就塞，交通部長林佳龍請專家會診，找出的解方之一是連假尖峰費率提高10倍，要讓尖鋒時段上路的人「痛得有感」。有人質疑，當初建國道5號時，雪隧為何不挖大一點？國工局前局長曾大仁說，早年的氛圍認為往返宜蘭車輛少，且宜蘭本地人不多，根本不需要開快速道路。

【流浪父母2】不住子女鴿子籠 他們租三合院「在地老化」更樂活

長輩老後到子女家輪流住，住得好不好也要碰運氣。已故的苗栗賴姓夫婦育有4子，分別住在台中、桃園、新北市等地。原先夫妻兩人也北上輪流到兒子家住，順便照顧孫子。但浪流感和作客的孤獨感讓他們不想再繼續輪住，改與好友回苗栗租下三合院共居共老，一起種菜、種枇杷，「日子過得快樂多了」。

雨彈又來了！對流雲系發展旺盛 雲嘉南大雨特報

中央氣象局稍早針對三縣市發布大雨特報。午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今天南投地區及嘉義、雲林山區有局部大雨發...

食材資訊更透明 希望廣場產銷履歷專區今啟用

農委會農糧署表示，為讓消費者吃到安全、安心好食材，持續輔導推動農產品產銷履歷驗證事宜，本這個月起在台北希望廣場設置產銷履...

熱門新聞

炫霓紫超美！家樂福「7色中衛彩色醫療口罩」7/12限量開賣

長庚蟬聯最賺醫院 靠業外進補大賺78億

熱成烤蕃薯熱傷害創新高 專家實測防中暑這招大讚有感

單月電費高達2390元 她困惑傻眼：這套房我一個人住而已

7月遲無颱風生成恐創紀錄？ 鄭明典、吳德榮說話了

健保署公布最燒錢九大疾病 肺癌是唯一上榜癌症

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。