心靈破網1／兩百萬人精神病求醫 僅1%接受深度心理治療

身心負荷失衡求診人數逐漸增加，衛福部健保署統計，台灣去年度高達211萬人因精神疾病求醫。在治療上，心理治療與藥物治療被認為角色並重，但目前平均百名病人，僅一人使用健保給付的40分鐘醫師晤談（健保正式名稱為深度心理治療）。

醫師擔心，最怕病人沒有機會利用健保資源，又付不起坊間一兩千起跳、甚至高達數千的諮商費，未能根本性處理身心壓力源，使病症反覆發作。

台灣精神醫學會副秘書長、草屯療養院院長藍祚鴻說，完整的精神醫學治療，應涵蓋生物（藥物或經顱磁刺激治療）、心理與家族社會面向的治療。有些疾病的發生與患者個人的生活模式及行為模式有關，個人生活模式如家庭或校園生活帶來的壓力，行為模式則是指個人應對壓力刺激的反應方式，這些困境均無法單透過藥物解決。

繪本《親愛的，你多麼幸運》的文字作者圈圈，生於經濟弱勢家庭，自幼遭遇忽視、霸凌，陸續被確診躁鬱症、解離性失憶症等。她高中左右開始服用安眠藥、抗鬱劑等藥物，但吞藥數年並未根治，更隨年齡增長惡化發展成邊緣性人格，在20出頭歲、原應是充滿希望的年紀，卻多次自殘，心靈與身體滿布傷痕。

幸運的是，她偶然接觸到馬偕醫院自美國精神醫學會引進的「辯證行為療法」。這種心理治療涵蓋50項幫助病人的技巧，像是教導患者釐清各種情緒，觀察失控前兆且運用技巧中止失控，討論如何累積正面情緒，學習分辨人際關係中複雜的目標，學習如何改善關係或建立新關係等。

圈圈每周一次搭車北上接受這項治療，兩年後，她已進步到不再需要吃藥。第三年起，醫師評估她不用再作心理治療了。之後，她將自己曾迷失於黑暗、慢慢循光看見希望的心路歷程出版成冊，盼將這份能量傳遞給陷低谷的病人與家屬。

台北馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱說，院方為提供患者負擔得起的心理治療，嘗試彙整政府部門資源，申請健保給付以及其他部門計劃經費。像圈圈過去那樣的邊緣性人格個案、嘗試自殺個案或藥酒癮個案等，接受辯證行為治療均毋須自費，可安心在專業團隊的協助下重建身心健康，再造生命。

不過，許多病人並沒有機會接觸到負擔得起且完整的療程。去年度健保數據顯示，接受健保給付40分鐘晤談的人數僅占我國精神疾病患者的百分之一，且接受治療者平均只進行2.57次。憂鬱症患者接受這項治療的比率仍低，重鬱症患者治療率為百分之三，輕鬱症患者為百分之一，平均治療次數同樣只有兩、三次。醫界普遍認為，這樣的數字偏低。

對照國際，台灣憂鬱症防治協會理事長、林口長庚醫院自殺防治中心主任張家銘說，美國2007年醫療費用支出調查（MEPS）顯示，美國憂鬱症患者當中，只有五成一的人單用藥物，逾四成二的人同時接受藥物與心理治療，百分之六左右的人甚至只接受心理治療，沒有服藥。