心靈破網3／健保心理治療給付50元起跳 且缺乏處方準則

我國全民健保羅列多項心理治療項目，不過給付價低至50多元起跳，且缺乏處方準則，並未針對任何一個項目細定適用疾病、執行方法、給付次數等。醫界認為，缺乏處方準則很可能使患者感到治療效果不彰，放棄治療。這套16年來未修訂的治療架構與給付標準，是時候調整了。

在台灣，精神科醫師執行的一對一且被限制要花40分鐘的晤談（健保正式名稱為深度心理治療），健保給付換算下來約為1000至1500元；臨床心理師執行的一對一治療給付300至400多元；復健科團隊或精神科團隊成員執行的一對一治療約80多元；團體心理治療隨著執行者不同，給付最高300多元，最低為50多元。

健保給付結構的設計，與設計時的時空背景相關。台北馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱說，1995年健保開辦，當時精神科病人少、社會對身心疾病重視程度低，因此官方僅設想到精神病療養院內的嚴重患者，給付價格低且不限治療時間長短的治療項目。

台灣精神醫學會副秘書長、草屯療養院院長藍祚鴻說，最初健保僅設計支持性與特殊性心理治療，2004年起陸續增加團體心理治療以及40分鐘的醫師晤談等。過去16年來，心理治療理論與方法持續發展，如今應修訂不符時宜的給付架構。

方俊凱認為，健保應細訂，面對何種疾病、何種病程階段、需要綁定何種方法的心理治療、合理的給付費用與給付次數上限等。如此才能真正幫助患者，官方也能根據院所的精神科醫師與心理師人力精算出合理的支付範圍，讓健保費用精準花在刀口。

台灣憂鬱症防治協會理事長、林口長庚醫院自殺防治中心主任張家銘也同意，他的臨床上有部分患者只需維持藥物來緩解身心症狀，簡單衛教即可；有相當數量患者不只需要藥物治療，同時需與醫師討論如何因應壓力與調整生活；有些病人需要花更多時間傾訴、被傾聽支持，以化解當下可能的自傷危險；還有些患者需醫師小心重新打開塵封、壓抑的痛苦記憶，共同檢視與撫平其過往傷口。我國健保若能根據病人屬性分類進行給付設計，治療將更具效率。

不過，心理治療費用並不便宜，一旦提高心理治療給付價格，可能壓縮到其他治療項目預算。張家銘認為，或許可考慮健保部分給付、同時民眾負擔部分金額。不過同時要設想弱勢民眾可能難以負擔，對應設計出扶助等配套機制。