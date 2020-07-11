心靈破網2／心理治療處方量低 醫界指健保結構鼓勵開藥

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
國人接受健保給付的醫師晤談（健保正式名稱為深度心理治療）的次數成長狀況。 製表／記者羅真
國人接受健保給付的醫師晤談（健保正式名稱為深度心理治療）的次數成長狀況。 製表／記者羅真

心理治療被認為是身心疾病重要的治療方式之一，但國人接受治療比率似乎偏低，以健保給付的40分鐘醫師晤談（健保正式名稱為深度心理治療）為例，因精神疾病就醫患者的治療率約百分之一。醫界分析，這個現象源於健保給付結構鼓勵醫師選擇開藥，部分基層醫師索性放棄申請健保給付、改開設自費門診，或者外聘心理師合作拆帳，如此較划算且符合部分病人的迫切需求。

整體而言，我國精神疾病患者接受健保給付40分鐘醫師晤談的比率不高，不過攤開近年數據，接受這項治療的人數仍有些成長。

衛福部健保署統計，近五年在各級醫院接受這項治療的人數，自一萬三千多人增至近兩萬四千人，次數自三萬三千多次增至六萬一千多次。再看各級院所執行次數，唯獨基層診所減少。2015年醫學中心執行次數占當年全國次數的二成一，去年則增至三成二；區域醫院與地區醫院占率沒有太大變化，分別約為五成多與一成多；基層診所則自二成三降至百分之五。

針對國內心理治療處方率低，台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘分析，國人醫療利用率高，精神科門診人多，每名患者被分配到的時間有限，使得需要花較長時間、給付卻不高的心理治療被處方的機會降低。

針對近年大醫院的處方率增加、診所處方率減少，三軍總醫院精神部兼任醫師、同時開業的醫師楊聰財分析，健保給付的40分鐘晤談，單次給付點數換算下來約為1000至1500元，醫師若將這40分鐘改成幫多個病人開藥，診察給付將遠遠超過心理治療給付。在這樣的給付結構下，「直接開藥，CP值較高」。

然而，這項治療的給付額度已是其他健保給付心理治療項目中最高者。楊聰財說，在健保總額框架下，有的基層醫師可能擔憂處方這項治療會被官方核刪，寧願放棄申請，改開設自費門診，市面上自費收費從一兩千元起跳，有的甚至收費數千元。

至於大醫院的執行次數之所以能有成長，他認為，有可能是因為大醫院精神科的看病花費相較其他科別少、被官方抽審核刪機率相對低，才使執行次數因著病人需求而增加。

台灣精神醫學會副秘書長藍祚鴻提到，教學醫院的精神科將學習心理治療視為住院醫師、臨床心理師與社工師必要的專業養成項目，這也可能是大型教學醫院維持一定非藥物治療處方量的原因 。

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