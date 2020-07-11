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金門牛結節疹疫情擴散？今天又發現50頭疑似病牛

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門防疫所所長林政道表示，今天展開全縣牛隻臨床檢查結果，傳出有12場50頭牛也出現疑似症狀。記者蔡家蓁／攝影
金門防疫所所長林政道表示，今天展開全縣牛隻臨床檢查結果，傳出有12場50頭牛也出現疑似症狀。記者蔡家蓁／攝影

金門縣畜試所種牛牧場發生全國首起的牛結節疹疫情，金門縣動植物防疫所今天展開全縣牛隻臨床檢查結果，傳出有12場50頭牛也出現疑似症狀，尚待採樣化驗，此外，畜試所種牛牧場內今日又預防性撲殺銷毀1頭牛隻，並已加裝好捕蚊燈；明日將跨海訪視小金門的牛隻。

針對此次牛結節疹疫情，金門縣動植物防疫所今日展開第二階段預防性撲殺疑畜後的銷毀準備工作，場地整理及風倒木進場堆疊，防疫所所長林政道在今天傍晚表示，啟動調查全縣牛隻臨床檢查結果，已完成49戶在養頭數468頭訪視，計有12場50頭疑畜，分布在大金門金寧、金湖、金沙及金城各鄉鎮養牛場均有發現疑似症狀。

林政道強調，此病只感染牛，非人畜共通傳染病，發生率介於10%-20%之間，死亡率通常為1%-5%，為了防止疫病傳播，採取將疑似案例病畜進行預防性撲殺作為。 有關購買疫苗問題，林政道表示，疫苗是中央的權責，政策上若需要施打疫苗，地方政府會全力配合。

為加強種牛牧場消毒及殺滅蚊蟲，畜試所於這兩日已裝設15捕蚊燈，盼能減少蚊蠅出沒。針對染病農戶撲殺補償及後續產銷輔導措施方面，依動物傳染病防治條例成立補償評價委員會擬定肉牛防疫撲殺評價標準訂出補償價格，補償費依動物傳染病防治條例規定中央得予補助。

對於生鮮冷藏冷凍牛肉品管制銷台，縣府將檢討延長增加目前地區牛隻產銷調節加工計畫補助頭數，輔導業者依規範加工成肉乾丶調理包上市讓衝擊減低。

金門縣動植物防疫所今日展開第二階段預防性撲殺疑畜後的銷毀準備工作，場地整理及風倒木進場堆疊，明天將繼續進行預防式撲殺。圖／縣府提供
金門縣動植物防疫所今日展開第二階段預防性撲殺疑畜後的銷毀準備工作，場地整理及風倒木進場堆疊，明天將繼續進行預防式撲殺。圖／縣府提供
金門縣防疫所今日啟動調查全縣牛隻臨床檢查結果，計有50頭疑畜，分布在大金門金寧、金湖、金沙及金城各鄉鎮養牛場均有發現疑似症狀。圖／縣府提供
金門縣防疫所今日啟動調查全縣牛隻臨床檢查結果，計有50頭疑畜，分布在大金門金寧、金湖、金沙及金城各鄉鎮養牛場均有發現疑似症狀。圖／縣府提供

金門 疫苗 傳染病

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