金門牛結節疹疑似病牛今增50頭 持續進行人道撲殺

農委會牛結節疹緊急應變小組表示，今天訪視金門發現疑似症狀的牧場有12場，共50頭牛出現疑似症狀，目前都已對牧場進行移動管制，並隔離疑似罹病牛隻。農委會將協調金門縣政府，繼續對案例場疑似罹病牛隻進行人道撲殺。另將於周一召開專家會議，與專家研商防疫對策。

農委會表示，今天透過金門鄉鎮公所獸醫進行轄內牛場訪視，共訪視49場468頭，金門縣將持續逐場調查全縣牛場疫情狀況，並隔離罹病牛隻及加強畜舍消毒及殺滅蚊蟲。為避免案例場持續有疑似罹病牛隻，藉由蚊蠅及壁蝨等病媒將疫病傳至其他牧場，或使疫情擴大，農委會協調金門縣政府繼續對案例場疑似罹病牛隻進行人道撲殺。

農委會指出，牛結節疹潛伏期長可達28天，目前沒有症狀，有可能日後才發病。農委會除對於發病牛隻進行隔離及後續撲殺，以及消毒與殺滅蚊蟲外，也請蚊媒專家前往金門地區監測可能的病原，以釐清其病媒分布，另將周一召開專家會議，與專家研商防疫對策。

農委會表示，呼籲各地酪農及肉牛飼養農友，自主落實畜牧場人、車（含運輸車、飼料車、化製車及訪客車輛等）門禁管制、場區定期清潔消毒等生物安全措施，特別是防蚊蠅等病媒的防治措施（如病媒原清除、加設捕蚊燈等），維護牛隻健康及財產安全，共同防堵牛結節疹蔓延。

農委會強調，牛結節疹不是人畜共通傳染病，將持續透過牧場訪視、屠宰場屠前屠後檢查等層層機制，為民眾食用肉品安全做好把關。農委會呼籲國內養牛業者加強場內各項生物安全措施，保持環境清潔，吊掛捕蚊設備。另也要每天檢查牛隻健康情形，若發現疑似案例，應立即通報所在地動物防疫機關及配合防疫處置工作，共同維護產業安全。