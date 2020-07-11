健保署公布最燒錢九大疾病 肺癌是唯一上榜癌症

全民健保醫療支出逐年成長，衛福部健保署公布去年度最燒錢的九大疾病，由慢性腎病高居首位，全年度39.7萬人就醫，其中洗腎人口破9.2萬創歷史新高，慢性腎病整體醫療費用共約533億元；肺癌是唯一擠進榜單的癌症，六萬患者就醫，還不含放化療與緩和醫療就花費逾110億元。

這份統計數據羅列去年度醫療費用前九高的疾病，由高至低依序為慢性腎病約533.2億元（39.7萬人就醫）、第二型糖尿病約309.6億元（153.6萬人就醫）、齒齦炎及牙周疾病約180億元（906.1萬人就醫）、齲齒約166.5億元（577.9萬人就醫）、高血壓約140.2億元（179.2萬人就醫）、呼吸衰竭約125.1億元（4.1萬人就醫）、慢性缺血性心臟病約122.7億元（38.2萬人就醫）、思覺失調症約115.1億元（10.2萬人就醫）、支氣管及肺癌約110億元（6萬人就醫，這筆費用不包括放化療與緩和醫療費用）。

台灣慢性腎臟病患者增加主要與人口老化有關，台灣大學醫學院毒理學研究所教授姜至剛表示，40歲以上的健康成人每年腎功能都會衰退1%，約莫八、九十歲會降至40%左右。不僅如此，生活中有許多危險因子可能加速腎功能衰退，糖尿病就是其一，全台九萬左右的洗腎人口當中，高達46％的人受糖尿病影響而需要透析；空氣中的有害物質如多環芳香烴、重金屬，可能對人體造成全身性傷害，近來研究證實對於腎功能也有負面影響；部分藥物可能對腎臟不好，像是含非類固醇類的抗發炎止痛藥就會傷腎。

台北榮總家醫科主治醫師賴志冠說，運動不足與肥胖是糖尿病與高血壓共同的危險因子，民眾宜積極運動、控制腰圍與體重，以減少高血壓、糖尿病與伴隨而來的共病風險。

牙齦炎、牙周病與齲齒的發生則與口腔衛生清潔習慣息息相關，衛福部雙和醫院部主任黃茂栓表示，進食完馬上會產生牙菌斑，如果未及時漱口刷牙等，就會提升這些疾病的罹病風險。國內成人口腔調查顯示，高達七至八成國人有牙周病，四成人的病程需要較進階治療。因此提醒民眾隨時飲食後盡速清潔口腔，每半年洗牙，以追蹤口腔健康。