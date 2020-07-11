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10大健保最花錢疾病 慢性腎病年燒533億元居冠

中央社 / 台北11日電

健保署公布去年10大最花錢疾病，慢性腎病年燒新台幣533億元居冠，洗腎人數從9萬人增至9.2萬人。醫師呼籲，出現泡泡尿、水腫、高血壓、貧血、倦怠都是腎病警訊，務必儘早就醫。

衛生福利部中央健康保險署近日公布去年10大最燒錢疾病費用排行榜，由慢性腎臟疾病居首位、治療費用高達533億元，其次依序為第二型糖尿病308億元、齒齦炎及牙周疾病180億元、齲齒164億元、原發性高血壓140億元、到院抗腫瘤治療（如放、化療）134億元、呼吸衰竭125億元、慢性缺血性心臟病122億元、思覺失調症115億元、支氣管及肺惡性腫瘤110億元。

綜觀各種疾病數據，每人平均治療費用最高的疾病由呼吸衰竭居冠，雖然患者僅有4.1萬人，每人卻得花上30.2萬元醫療費用；其次為支氣管及肺惡性腫瘤，共有6萬人接受治療、每人花費約18.3萬元；第三名為到院抗腫瘤治療，患者約7.7萬人，每人治療費用約17.3萬元。

慢性腎臟病是台灣重要的公衛議題，健保署統計，全台洗腎人數從前年9萬攀升至去年的9.2萬人。台大醫院綜合診療部主治醫師姜至剛接受記者訪問時表示，台灣的腎病患者不論在盛行率、發生率都是全球第一，受惠於醫療進步，65歲以下腎臟病發生率已逐年下降，但65歲以上高齡者發生率仍持續攀升。

姜至剛說，一般而言，民眾年逾40歲以後，腎功能每年平均衰退1%，理論上到80至90歲都還夠用，但糖尿病、不明原因腎病、藥物使用、空污等都是導致腎功能衰退的重要危險因子。

他表示，全台9萬名洗腎患者中，有46%新洗腎患者是糖尿病控制不佳，導致腎臟病變；用藥也是民眾常見迷思，很多藥品廣告宣稱藥品「不含類固醇、不傷身」，實際上，這種非類固醇抗發炎止痛藥相當傷腎，恐成為「壓倒駱駝的最後一根稻草」，未來將訂定慢性腎病友用藥指引，避免錯誤用藥加劇腎臟負擔。

近年民眾愈來愈關心的空污問題也是腎臟一大殺手，姜至剛指出，近年經分析發現，空污的懸浮微粒當中含有很多重金屬、多環芳香烴、發炎物質等，不僅會對肺部造成傷害，也會隨血液進入全身循環，增加腦血管、心血管、糖尿病風險，同時也會傷腎。

姜至剛呼籲，早期發現腎病掌握「泡、水、高、貧、倦」5字訣，只要出現泡泡尿、水腫、高血壓、貧血、倦怠等症狀就應儘早就醫，找出傷腎源頭，如果只是腎炎有機會完全痊癒，但若是因糖尿病造成腎臟病變，應即時控制糖尿病，才能避免繼續傷害腎臟。

糖尿病 患者 洗腎

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