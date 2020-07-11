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熱成烤蕃薯熱傷害創新高 專家實測防中暑這招大讚有感

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
今年7月短短10天，熱傷害至急診就診人次高達190人次，創下四年新高。三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡今親身實測過去常推廣的防中暑妙計，其中他對撐傘在大太陽下走路最有感，鼓勵男女老少響應。圖／取自朱柏齡臉書
今年7月短短10天，熱傷害至急診就診人次高達190人次，創下四年新高。三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡今親身實測過去常推廣的防中暑妙計，其中他對撐傘在大太陽下走路最有感，鼓勵男女老少響應。圖／取自朱柏齡臉書

台灣熱成熟蕃薯，氣溫動輒35度以上，熱傷害就診人數更屢創新高，今年7月短短10天，熱傷害至急診就診人次高達190人次，創下四年新高。三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡今親身實測過去常推廣的防中暑妙計，其中他對撐傘在大太陽下走路最有感，鼓勵男女老少響應。

大熱天預防中暑最重要的是選對時間外出，朱柏齡表示，民眾應減少於上午10時至下午4時在外逗留時間，因為小孩體溫上升速度是大人的2至4倍，尤其應該避免推娃娃車在外逗留太久。

除了小孩怕熱，毛小孩也可能會在大太陽底下中暑或足掌燙傷，朱柏齡呼籲飼主，千萬不要在大熱天遛狗，若要帶毛小孩出門，建議使用有遮蓋的寵物娃娃車。朱柏齡也再次提醒，爸媽們千萬別將小孩或寵物獨自留在未開冷氣的車內，避免幼童熱傷害，甚至在車內中暑死亡。

民眾若必須在白天外出，朱柏齡建議可準備避暑三大法寶「太陽眼鏡、寬邊帽及陽傘」，出外戴太陽眼鏡可保護眼睛，預防白內障，朱柏齡尤其推薦撐傘，約可降體感溫度5度，朱柏齡今天第一次撐傘在大太陽下走路，同樣走半小時，直呼撐傘真的差很多，感覺涼快多了。

朱柏齡一向鼓勵男性也應該撐傘避暑，如果男生不敢拿亮色的傘，朱柏齡說，「暗色傘遮陽效果較好」；另外，噴水或防疫酒精在皮膚，水分蒸發後可降溫。

朱柏齡也提醒，預防熱傷害最重要的就是「多喝白開水」勿等到口渴再喝，跑步時每15-20分鐘喝250至300 cc，走路時每30分鐘喝也要補充250至300CC水分；戶外工作者須根據氣溫增加休息及喝水頻率。

中暑 寵物 毛小孩

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