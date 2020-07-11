聽新聞
test
0:00 / 0:00
食材資訊更透明 希望廣場產銷履歷專區今啟用
農委會農糧署表示，為讓消費者吃到安全、安心好食材，持續輔導推動農產品產銷履歷驗證事宜，本這個月起在台北希望廣場設置產銷履歷專區，以提升產銷履歷能見度及消費者支持度，帶動國人選購產銷履歷優質食材，今舉行啟動儀式。
農糧署長胡忠一說，希望廣場這個月起每周都設有20攤產銷履歷專區，專區內各攤位全數展售經產銷履歷驗證的各項農糧及漁、畜產品，消費者到希望廣場就能輕鬆一次購買到產銷履歷驗證的好食材。今天邀請農民一起亮「歷」登場，有產銷履歷蔬菜、紅豆、芒果、紅龍果、午仔魚、雞肉等，這些農產品經過政府輔導及第三方驗證單位把關，民眾可以多多採買，與家人一起分享在地優質農產品。
農糧署表示，農產品產銷履歷標章有如農產品的身分證，消費者在「產銷履歷農產品資訊網」輸入追溯碼或掃描QR Code，即可查詢產品的生產者、驗證機構、產地等資訊。消費者購買時只需識別「TAP產銷履歷農產品標章」，就能買到經嚴格把關的安全農產品，健康無價。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言