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食材資訊更透明 希望廣場產銷履歷專區今啟用

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台北希望廣場產銷履歷專區啟用，農委會邀農民一起亮出產銷履歷。圖／農糧署提供
台北希望廣場產銷履歷專區啟用，農委會邀農民一起亮出產銷履歷。圖／農糧署提供

農委會農糧署表示，為讓消費者吃到安全、安心好食材，持續輔導推動農產品產銷履歷驗證事宜，本這個月起在台北希望廣場設置產銷履歷專區，以提升產銷履歷能見度及消費者支持度，帶動國人選購產銷履歷優質食材，今舉行啟動儀式。

農糧署長胡忠一說，希望廣場這個月起每周都設有20攤產銷履歷專區，專區內各攤位全數展售經產銷履歷驗證的各項農糧及漁、畜產品，消費者到希望廣場就能輕鬆一次購買到產銷履歷驗證的好食材。今天邀請農民一起亮「歷」登場，有產銷履歷蔬菜、紅豆、芒果、紅龍果、午仔魚、雞肉等，這些農產品經過政府輔導及第三方驗證單位把關，民眾可以多多採買，與家人一起分享在地優質農產品。

農糧署表示，農產品產銷履歷標章有如農產品的身分證，消費者在「產銷履歷農產品資訊網」輸入追溯碼或掃描QR Code，即可查詢產品的生產者、驗證機構、產地等資訊。消費者購買時只需識別「TAP產銷履歷農產品標章」，就能買到經嚴格把關的安全農產品，健康無價。

履歷 農糧署 農民

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