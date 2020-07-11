NEOWISE彗星劃過太平洋上空 天文迷捕捉到光影
今年3月被發現的NEOWISE彗星，今天清晨劃過太平洋上空，台東天文迷李明國捕捉到這顆彗星拖曳的光影，網友搶著分享。
今年3月太空望遠鏡發現一顆新的彗星，編號為C/2020 F3，命名為NEOWISE，中央氣象局預測，台灣本週天亮前在東北方的低空都可以看到這顆彗星。
台東這幾天酷熱，白天幾乎無雲，湛藍的天空，許多天文迷和攝影愛好者都守在完全沒有光害的台東海岸線，捕捉這顆彗星。
今天清晨台東市民李明國守在東海岸加路蘭休憩區，幸運捕捉到NEOWISE彗星光影，他高興的將照片貼在臉書，許多民眾要求分享，他也樂意和大家共享。
李明國說，他是專程到加路蘭休憩區守候，因為那個地方比太平洋海平面高很多，又完全無光害，看到光影劃過太平洋上空時讓他情緒沸騰。
他說，彗星出現的時間在凌晨4時至4時20分左右，4時30分過後，天色過亮跟彗星尾巴白色重疊就看不出來了。
根據中央氣象局技士鄭振豐10日表示，台灣本週天亮前在東北方的低空都可以看到這顆彗星，過2到3天後，仰角就會越來越低，預計7月下旬日落後，在西北方也可以看到。
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