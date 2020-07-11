7月短短10天熱傷害創四年新高 台中、彰化人數奪冠亞軍

台灣熱成熟蕃薯，中央氣象局資料顯示，最近台灣室外氣溫動輒35度以上，熱傷害就診人數更屢創新高，今年7月短短10天，熱傷害至急診就診人次已高達190人次，創下四年新高，就診人次最多的縣市以台中市29人奪冠、彰化縣21人次之，第三名則是位在南部的高雄市19人。

據國健署提供資料顯示，今年7月截至昨天，熱傷害急診就診人次達190人次，男性138人、女性為52人，男性是女性的2.65倍。今年7月1累積至今熱傷害急診就診人次是近四年同期最高，較去年同期116人次，上升1.6倍。

針對縣市熱傷害急診就診人次排名，國健署社區健康組組長羅素英表示，這是全台181家醫院急診醫院通報的送醫資料，有些民眾可能有熱傷害症狀，但未就醫者就不在該統計分析資料中。台中市、彰化縣等中部縣市熱傷害就診人次最多真正原因，仍待進一步資料分析。

熱傷害的產生原因除了在大太陽下過度運動外，在室內也有可能會發生。羅素英說，室內熱傷害的最主要是因為空氣不流動，空間內熱能無法排出，導致環境溫度不斷升高；另外，在室內忘記喝水，當室內溫度上升過度出汗，造成脫水，更加重熱傷害發生。

人人可能在室內產生熱傷害，尤其老人和兒童對溫度調節能力相對比較差，更是高風險族群。台北醫學大學急診醫學科教授高偉峰表示，若家住頂樓或僅一層樓的平房，容易在太陽直射下產生溫室效應；另外下雨前濕度高，也容易使散熱速度降低，保持空氣對流是最好的解決方法。

當出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，甚至無法流汗、頭痛、嘔吐抽筋、昏迷等熱傷害徵兆，高偉峰提醒，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫，如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。

在室內保護自己，遠離熱傷害的方法，高偉峰說，最重要的就是「多喝白開水」，對抗熱傷害，其實預防勝於治療，要定時的喝水，不要等到口渴才喝；羅素英也提醒，水以白開水最好，避免喝含有酒精及大量糖分的飲料。