快訊

印尼女染愛滋仍趴趴走 還曾和4名台灣男友多次性交懷孕

台南爺爺路邊賣芒果遭男子拿來砸頭 引眾怒警追查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北37.7度！全台14縣市飆高溫 氣象局籲別待戶外

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台北市盆地有連續出現36度高溫的機率。記者季相儒／攝影
台北市盆地有連續出現36度高溫的機率。記者季相儒／攝影

台北市台北測站中午12時9分出現37.7度高溫，雲林縣雲林分場中午12時29分也有37.1度。中央氣象局發布14縣市高溫資訊，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天白天花蓮縣縱谷、台東縣，台北市盆地，彰化縣、南投縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市盆地，桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣為黃色燈號。

氣象局說，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

氣象局發布高溫資訊。記者季相儒／攝影
氣象局發布高溫資訊。記者季相儒／攝影
氣象局發布高溫資訊。圖／氣象局提供
氣象局發布高溫資訊。圖／氣象局提供

高溫 氣象局

延伸閱讀

12縣市飆高溫！ 鄭明典：今天還是熱 應該不比昨天高

雲林縣國中小班班有冷氣 學生開心上學

今天前8名高溫紀錄都飆破38度！ 玉里39.1度居冠

今晨超美彗星畫過台灣天空 氣象局：明天還有機會

相關新聞

台北37.7度！全台14縣市飆高溫 氣象局籲別待戶外

台北市台北測站中午12時9分出現37.7度高溫，雲林縣雲林分場中午12時29分也有37.1度。中央氣象局發布14縣市高溫...

蔡啟芳飽受肺阻塞所苦 醫界推估40歲以上1成罹病

前立委蔡啟芳長期飽受肺阻塞（COPD）所苦，疾病走到末期，目前正在台大醫院接受肺部移植手術。肺阻塞令人聞之色變，醫界推估...

把握機會看彗星 鄭明典：接下來難觀測

近日清晨4時許抬頭可在魚肚翻白之處，以肉眼見到近23年來最明亮的彗星C/2020 F3（NEOWISE，尼歐懷茲）。中央...

不能掉以輕心！蝦類十足目虹彩病毒 台南9場均未檢出

今年4月大陸沿海地區蝦類養殖場爆發十足目虹彩病毒後，台南市農業局5月配合農委會防檢局檢測1場泰國蝦及8場白蝦，均未檢出病...

7月短短10天熱傷害創四年新高 台中、彰化人數奪冠亞軍

台灣熱成熟蕃薯，中央氣象局資料顯示，最近台灣室外氣溫動輒35度以上，熱傷害就診人數更屢創新高，今年7月短短10天，熱傷害...

女服瀉藥減重再到健身房運動 尿變茶色橫紋肌溶解送醫

24歲陳小姐沒有運動習慣，日前為減重除服用瀉劑，還到健身房邁力運動，沒想到隔天早上雙下肢肌肉疼痛、無力，尿液呈現茶色，經...

機械外骨骼復健療程 助脊髓損傷者重拾步行能力

談到復健科門診，大家心中或許只會想到腰酸背痛與膝蓋痛的治療。但其實復健醫學是一門很廣的學問，是針對各種生理疾病引起之疼痛...

7月遲無颱風生成恐創紀錄？ 鄭明典、吳德榮說話了

天氣風險公司總監賈新興透過臉書表示，今年7月沒有颱風生成的機率相當高，根據JMA的資料，7月份第一個生成時間最晚的颱風是...

12縣市飆高溫！ 鄭明典：今天還是熱 應該不比昨天高

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天還是熱！雖然海邊有清晨的對流雲，大環境還是相對穩定、弱風，今天還是會很熱，不過氣溫應該...

將創7月無颱風生成歷史紀錄？賈新興：機率相當高

史上最晚7月颱！天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，歷史上7月份最少都有一個颱風生成，今年7月會不會破紀錄呢？

高溫上看38度！吳德榮：未來一周持續高溫酷熱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，東亞的大氣型態變化緩慢，今天至下周五梅雨鋒面在日...

首見牛結節疹 即起本島禁賣金門生鮮、冷藏牛肉

國內首度爆發「牛結節疹」疫情，農委會防檢局表示，該例發生在金門畜試所，場內共飼養五四八頭牛，其中廿三頭發病已撲殺，其餘牛...

熱門新聞

網友批八德鶯歌匝道標誌不清竟只加英文 高公局澄清了

影／金門首度驗出甲類傳染病牛結節疹 548頭牛將全數撲殺

明明還有一小時！家人都進動物園玩 他卡在外乾等

雨彈來了！對流雲系發展旺盛 八縣市大雨特報

長庚蟬聯最賺醫院 靠業外進補大賺78億

今天前8名高溫紀錄都飆破38度！ 玉里39.1度居冠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。