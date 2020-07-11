台北37.7度！全台14縣市飆高溫 氣象局籲別待戶外

台北市台北測站中午12時9分出現37.7度高溫，雲林縣雲林分場中午12時29分也有37.1度。中央氣象局發布14縣市高溫資訊，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天白天花蓮縣縱谷、台東縣，台北市盆地，彰化縣、南投縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市盆地，桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣為黃色燈號。

氣象局說，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。 氣象局發布高溫資訊。記者季相儒／攝影 氣象局發布高溫資訊。圖／氣象局提供