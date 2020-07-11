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前立委蔡啟芳肺阻塞換肺 吸菸族咳痰喘是重大警訊

中央社 / 台北11日電

前立委蔡啟芳因嚴重肺阻塞今天進行肺部移植手術。醫師提醒，肺阻塞在台灣一年奪走5000條性命，患者90%以上都是老菸槍，「咳、痰、喘」症狀是重要警訊，務必戒菸並就醫治療。

蔡啟芳今天早上在台大醫院進行肺部移植手術，其子民進黨立委蔡易餘指出，蔡啟芳因長期抽菸，罹患肺阻塞已10多年，肺功能持續下滑，上個月住院插管治療，今早在台大醫院進行肺移植手術。

肺阻塞全名為「慢性阻塞性肺病」（COPD），吸菸是主因，據統計，全球每10秒就有1人死於肺阻塞，全台一年更有超過5000人因肺阻塞過世。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長余忠仁上午接受記者電話訪問時表示，肺阻塞是慢性的肺部疾病，由於長時間接觸對肺部有害的氣體、懸浮微粒，肺部經反覆發炎，對肺部氣管、肺泡造成不可逆傷害，包括吸菸者、吸二手菸者、長期暴露汽機車廢氣、因職業因素長期吸入懸浮微粒或以木柴生火的民眾都是高危險族群。

余忠仁說，肺阻塞患者多達90%以上是老菸槍，菸齡長達10至20年以上，到了30至40歲肺部累積一定傷害後，開始出現「咳、痰、喘」症狀並且愈來愈嚴重，連走2步路都氣喘吁吁。

不過，余忠仁臨床觀察發現，吸菸者常認為吸菸會咳嗽、有痰都是「正常的」，或誤認為只是小感冒而忽略警訊，往往都是被家人抓來就醫才得以確診。

受損的肺泡、氣管功能雖不可逆，但症狀輕微者仍可透過氣管擴張劑增加氧氣吸入量，無奈藥物總有極限，隨肺阻塞患者肺功能快速衰退，漸漸會需要使用氧氣才能正常生活，甚至上廁所、睡覺都喘到不行，經常容易合併睡眠呼吸中止症。

到了最後，肺阻塞患者恐將24小時都需要氧氣、日常生活無法自理，或肺氣腫導致肺高壓，恐影響心臟功能，這時可能就要考慮走上「換肺」這條路。

余忠仁說，由於吸菸有成癮性和同儕壓力，很多患者即便得知罹患肺阻塞，也很難立下決心戒菸，讓惡化速度加快、治療難度提高。

他也呼籲，一般感冒頂多1到2週就會痊癒，若持續咳嗽長達2、3週，甚至開始出現喘的症狀，就應提高警覺，尤其是吸菸者、工作容易暴露粉塵或空污環境的民眾，應儘速就醫。

患者 台大醫院 蔡啟芳

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