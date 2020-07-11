女服瀉藥減重再到健身房運動 尿變茶色橫紋肌溶解送醫

24歲陳小姐沒有運動習慣，日前為減重除服用瀉劑，還到健身房邁力運動，沒想到隔天早上雙下肢肌肉疼痛、無力，尿液呈現茶色，經送醫檢查「血清肌酸磷酸激脢」數值高達1萬（正常200以下），確診為橫紋肌溶解症合併急性腎損傷，經住院治療後症狀改善、腎臟功能才恢復正常。

醫師呼籲，多數人將運動後「替腿」誤以為是運動後疲勞，認為休息後就能恢復，反而延誤治療，減重要用正確勿傷身方法，運動要適度，才能健康減重。

臺中榮總灣橋分院腎臟科醫師吳燕峻指出，引起橫紋肌溶解症原因很多，包括肌肉受到大量創傷、撞擊、燒燙傷、電擊、過度運動、嚴重感染，或服用瀉劑減重等藥物，另患自體免疫性疾病或是嚴重電解值失衡都可能引起橫紋肌溶解症。

吳燕峻指出，老年人、酒癮者、營養不良或水分補充不足者，是橫紋肌溶解症高危險群；現在天氣炎熱，民眾外出運動或爬山都要注意補充水份、適度休息及飲食均衡，若家有長者也要特別留意。

吳燕峻醫師提醒，橫紋肌溶解症關鍵症狀絕不可輕忽，發生時大量肌細胞壞死，肌細胞內的肌球蛋白、血清肌酸磷酸激脢及鉀離子等會急速釋放至血液循環中，肌蛋白出現在尿液後，尿液會呈現茶色。

肌球蛋白會造成腎臟血管收縮及腎小管上皮損傷，大量的肌球蛋白進一步形成結晶阻塞腎小管，嚴重時會導致腎功能受損，若延誤就醫可能導致急性腎衰竭，有洗腎或致命的風險。