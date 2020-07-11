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蔡啟芳飽受肺阻塞所苦 醫界推估40歲以上1成罹病

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
衛福部國健署與台灣胸腔暨重症加護醫學會，合作出版的《肺阻塞知多少手冊》中，提供一分鐘簡易問卷，民眾可自我檢測罹病風險。圖／衛福部國健署提供
衛福部國健署與台灣胸腔暨重症加護醫學會，合作出版的《肺阻塞知多少手冊》中，提供一分鐘簡易問卷，民眾可自我檢測罹病風險。圖／衛福部國健署提供

前立委蔡啟芳長期飽受肺阻塞（COPD）所苦，疾病走到末期，目前正在台大醫院接受肺部移植手術。肺阻塞令人聞之色變，醫界推估國內40歲以上民眾恐怕超過一成的人罹病，但在病程早期卻容易被誤認為感冒、氣喘或其他呼吸道疾病，延遲治療。在台灣，肺阻塞每年帶走約6000人的生命。

台大醫院副院長暨胸腔內科主治醫師余忠仁表示，長期吸入香菸或其他有害微粒，會引起肺臟及呼吸道產生慢性發炎反應，肺部的肺泡間隔被破壞將造成肺氣腫，而小呼吸道也會因為慢性發炎引發黏膜腫脹、呼吸道纖維化，造成小呼吸道阻塞而導致呼氣氣流受阻。多數患者在30、40歲左右發病，往往會出現慢性咳嗽、濃痰、易喘等症狀。

余忠仁表示，台灣胸腔暨重症加護醫學會過去調查發現，40歲以上成人的肺阻塞罹病率約為7%，但考量到許多患者早期症狀不明顯、未就醫確診，因此推估社區中實際盛行率可能達10-12%。

高雄市立旗津醫院院長暨高醫體系胸腔內科主治醫師蔡忠榮表示，輕微的肺阻塞症狀可能被誤以為是氣喘、感冒等疾病。一般來說，氣喘源於過敏，患者往往從小就會有氣喘症狀，因此壯年後才突然咳、痰、喘的民眾應考量罹患其他疾病的可能性。如果認為罹患感冒，但是就醫一兩次均無改善，且本身長期抽菸、甚至抽了二三十年，就要懷疑可能罹患肺阻塞，赴胸腔科接受評估。

余忠仁提到，未吸菸者如果有慢性咳嗽、濃痰、易喘等症狀，可觀察生活中是否有其他危險因子，如工作環境長時間有粉塵等，亦須就醫接受評估。

衛福部國健署與台灣胸腔暨重症加護醫學會合作出版的《肺阻塞知多少手冊》中提供一分鐘簡易問卷（如圖），台灣胸腔暨重症加護醫學會也發展「1分鐘358」登階測試，民眾可藉由這些工具自我檢視罹病風險。

所謂登階測試包含三指標，指標一是1分鐘內登階未達30階者，就屬高風險族群，這群人需檢視自身有沒有吸菸史或喘咳痰症狀，盡速就醫檢查。指標二是1分鐘內能登階30-50階者，屬中重度風險族群，需多留意自身肺功能。指標三是1分鐘內能登階50階以上者，這群人肺功能相當不錯，屬低風險族群。

蔡忠榮表示，肺阻塞不可逆，患者需藉由氣管擴張劑來改善阻塞情形。由於患者較一般人易感染流感而導致死亡，因此建議患者定期接種流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗等，以避免急性惡化。

患者 流感疫苗 氣喘

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