把握機會看彗星 鄭明典：接下來難觀測

近日清晨4時許抬頭可在魚肚翻白之處，以肉眼見到近23年來最明亮的彗星C/2020 F3（NEOWISE，尼歐懷茲）。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，清晨觀測的最高仰角日期應該就是這幾天，接下來仰角越來越低，會越來越難觀測。

他說，直到它繞到太陽的另一面，也就是日落之後的西北方天空。最佳觀測時間是7月下旬，仰角會比這段時間看到的還高。

鄭明典說，尼歐懷茲彗星，是今年3月27日才被發現，最早觀測到這顆彗星的是軌道525公里高的NEOWISE衛星上的太空望遠鏡，衛星全稱「the Near Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer」，是去年美國太空總署發射的衛星。

他說，尼歐懷茲彗星在7月3日通過近日點，最接近太陽時的距離約4300萬公里，大約是水星距太陽的平均距離。