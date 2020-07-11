機械外骨骼復健療程 助脊髓損傷者重拾步行能力

談到復健科門診，大家心中或許只會想到腰酸背痛與膝蓋痛的治療。但其實復健醫學是一門很廣的學問，是針對各種生理疾病引起之疼痛、關節變形攣縮、肌肉萎縮無力、平衡協調能力缺損與語言溝通障礙等問題，藉著復健科醫師、復健護理師、物理治療師、職能治療師、語言治療師、心理復健師、義肢師及社工人員等專業人員的合作，改善病人缺損的功能，以提昇自我照顧及社會適應能力。

桃園市怡仁綜合醫院復建中心為了讓病人獲得更多元化的復健療程，採用「機械外骨骼HAL®」(Hybrid Assistive Limb，又稱為混合輔助肢體)，可用於脊髓損傷、中風下肢癱瘓與腦部帕金森斯症等患者的醫療復健領域。

機械外骨骼能藉由皮膚表面的感應器，讀取人類大腦透過神經向肌肉發出的生理訊號，協助穿戴者完成其「打算要做」的動作，如站立、行走等等，藉由加強、調整大腦與脊髓神經元、神經元與肌肉之間的連結，讓病人重新學會跨步的感覺，促進身體功能的改善和再生。

目前正在配合穿戴機械外骨骼進行復健療程的何小姐表示，穿戴機械外骨骼進行復健，走路較無穿戴時平穩，而使用後，腳也較不易外翻。怡仁綜合醫院表示，期待機械外骨骼能帶給不良於行的病人在復建療程上更多的幫助。