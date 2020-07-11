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7月遲無颱風生成恐創紀錄？ 鄭明典、吳德榮說話了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
7月是否生成颱風，氣象局說還有很多變數。本報資料照片
7月是否生成颱風，氣象局說還有很多變數。本報資料照片

天氣風險公司總監賈新興透過臉書表示，今年7月沒有颱風生成的機率相當高，根據JMA的資料，7月份第一個生成時間最晚的颱風是1975年7月27日，如果今年7月首颱在7月28日生成就破紀錄。不過，中央氣象局長鄭明典接受本報記者採訪時說，以目前預報來看，的確是沒有颱風生成跡象，但因為預報能力沒有那麼強，按往年7月生成颱風機率相當高，所以還要觀察。

鄭明典說，氣候上7月的確是颱風生成高峰時間，過去幾乎7月或多或少都有颱風生成，不過因為現在模式對颱風生成的預報是滿有限的，他會比較保留，「現在才7月11日，先做預測還有點早」。

鄭明典說，現在高壓太強，影響範圍太往南，颱風生成要相對低壓。是否有颱風，會看赤道附近對流活躍程度。若對流開始活躍，就有生成機會，目前對流偏弱，太偏在赤道旁邊，要稍微往北，颱風生成要有科氏力，要在緯度10度以北，生成機率才會比較高。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮受訪時表示，7月還有20幾天，今天的科技能力，天氣預報有可預報度問題，事實上現在比較有把握預報是七天到十天，後面的事情沒辦法很確定呈現7月底前有無颱風，已經超過科學上可預報度，大氣變化非常快速，可能性也很多。

吳德榮，颱風要生成，太平洋高壓要向北移動，鋒面要北退，南邊接近赤道空間才會出來，低壓才會形成，才有利颱風生成。目前颱風生不出來，是因為梅雨鋒面還在華中，太平洋高壓壓得比較南邊，還沒有往北移動，跟赤道中間空間小，垂直風切太大，對颱風生成不利，所以目前為止才沒有擾動生成。當這些條件變調，颱風就有可能生成，只是都還要觀察。

颱風 預報 鄭明典

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