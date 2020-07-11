12縣市飆高溫！ 鄭明典：今天還是熱 應該不比昨天高

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天還是熱！雖然海邊有清晨的對流雲，大環境還是相對穩定、弱風，今天還是會很熱，不過氣溫應該不會比昨天高。

氣象局發布12縣市高溫資訊，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天白天花蓮縣縱谷、台東縣，台北市盆地，彰化縣、南投縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市盆地，桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。