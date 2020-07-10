白沙屯媽祖旋風 彰化交流道下不去造成國一回堵

今天是小周末，適逢拱天宮白沙屯媽祖回鑾駐蹕彰化市，國道一號下彰化市交流道大塞，影響後面車流，北上202公里到200公里時速不到20公里，白沙屯媽祖進香團行走路線的彰水路，在秀水鄉與彰化市交界處開始塞車，警方實施交管，平常5分鐘的路程走了40分鐘還進不了彰化市區。

白沙屯媽鑾轎有粉紅色超跑之稱，今天越過濁水溪進入彰化縣，所到之處受信眾熱烈歡迎，午後到達彰化縣平原中心點的溪湖鎮，接著沿彰水路北上，晚間約7點，香燈腳陸續走到彰化市與秀水鄉交界處，沿途十分熱鬧。小周末本來就會有點塞車的員林交流道到彰化交流道，因彰化市入口的中央路、中華西路實施交管，彰水路、彰鹿路進彰化市的車流大塞，要下國一彰化交流道的車子下不來，連帶堵到後面車輛，平均行車時速20到30公里，走走停停有如「車聚」，到晚間9點半車流仍無法消化。駕駛人可改道走台一線北上，避開交通打結點。