單月電費高達2390元 她困惑傻眼：這套房我一個人住而已

隨著今夏溫度逐漸升高，七月氣溫更飆破39.1的高溫，也讓夏季電價的電費成為許多網友的話題。有位套房租客於網路上發文表示，六月才搬入新租屋處，收到這個月帳單後發現金額竟高達2390元，讓她非常困惑「我到底幹了什麼事」。

原PO在9日於爆系知識家提問，六月有半個月都不在租屋處內，且就自己住在一個小套房裡，其中高耗電的的電器用品就只有冰箱、冷氣及廁所的烘乾機（浴室暖風乾燥機）。原PO更在留言區內說明，廁所的烘乾機僅會在洗澡後定時一小時，冰箱是節能省電的，冷氣更是刻意挑選變頻冷氣，不懂為什麼電費為什麼這麼貴。

看到如此高額的電費，讓網友們紛紛表示「妳一個月，我家可以繳兩次」、「電費太扯了啦」、「我家一期電費，兩台冷氣兩台冰箱電費還不到兩千元」。部分網友則表示一間套房會出現如此高價的電費，除非是有人偷電，不然就是台電人員抄錯電表，「因為妳不需要負擔不是妳使用的電量跟費用！」、「竊電吧」、「拍一下電表，來看一下是不是抄錯表了」、「還是被偷電」。

原PO並回文貼出浴室暖風機表示「覺得還是這台是元兇」，不少網友回應，「這就已經高瓦數」、「廁所烘乾那個浴霸當然非常耗電」、「建議先把浴室烘乾那台關掉」，更有網友幫算暖風機耗電量「最多可以到2250w，一個小時就2.25度，2小時4.5度」。

也有留言建議原PO「可以看一下家電後面的小白單，會有輸出功率表」、「看冰箱膠條有沒有鬆老，漏冷。」、「如果電表離妳住的地方夠近，妳可以嘗試先把家裡的電器設備電源全部拔掉，再去看看電表有沒有持續運轉。若有，那就恭喜了！肯定有其他使用源。」