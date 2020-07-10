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中大發射衛星探空汙 每10分鐘回傳一次PM2.5數據

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中央大學太遙中心教授林唐煌透過衛星遙測PM2.5技術，可以提供每10分鐘一次的空氣品質數位監測。圖／中央大學提供
中央大學太遙中心教授林唐煌透過衛星遙測PM2.5技術，可以提供每10分鐘一次的空氣品質數位監測。圖／中央大學提供

新冠病毒減輕空氣汙染，中央大學太空及遙測研究中心教授林唐煌透過衛星遙測PM2.5技術辨識空汙主要成分，該校表示，經過三年努力，透過亞洲地區向日葵八號地球同步衛星的觀測，已可提供每10分鐘一次空氣品質PM2.5濃度及主要成分的數位監測。

林唐煌表示，現階段區域的空氣品質預報，只有良好、普通等這類「質」的概況，無法達到「量」的水準，主要因現有的觀測資料太少，且大多局限於地表的二維資料，無法作有效歸納、分析。

該團隊透過衛遙測PM2.5技術，將以往地面二維觀測資料，再加入衛星三維PM2.5資料，建構區域或全球PM2.5三維空間分布，克服國際空間空氣品質數值預報在「初始場」建構的困境。

林唐煌說，各國官方競相追逐的空氣品質數位預報，其最大的難題在於三維初始場的提供，其中資料同化的過程也相當重要，因多元的資料來源，由於觀測方式的差異會產生資料相容性的問題，須先有效克服。

他表示，當前中大領先國際的優勢則在於大氣氣膠主要成份的辨識和垂直分布的擬合，掌握這兩個最重要的關鍵參數，便可建構近實際之PM2.5三維空間分布，數位預報平台便指日可待。

PM2.5 預報 空氣品質

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