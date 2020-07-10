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女性減肥最大困擾：下半身好難瘦！4個壞習慣快改掉
許多女性，不分季節都想要瘦出好體態，少吃、運動等，都得靠毅力達成。
但有些女孩，特別有酪梨型身材，也就是下半身比較肉，也因此影響體態。通常會有酪梨型身材的女性們，常有4個壞習慣，儘早改掉，才能有效地擺脫肉肉。
一、愛穿緊身褲
長期穿著緊身褲的女性們，通常是為了讓視覺效果修長，但這樣不僅更顯腿粗壯，血管長期受到緊身褲的擠壓，長期密不通風的情況，血液與淋巴循環就會變得不通暢，導致下半身浮腫，甚至肌肉變得僵硬。
二、不愛爬樓梯
許多女生，就算只有2樓的高度，也寧可花時間等電梯，絕不想要爬樓梯。但其實適當地爬樓梯，可以鍛鍊腿部的肌肉，還能增強腹部運動，加快腸胃蠕動，有便秘的女孩們，多爬幾階，絕對有益無害。
三、翹腿的習慣
翹腿，是許多女生都喜歡坐下後的姿勢。長時間的坐姿不良，可能會導致腿部的血液回流不順暢，出現腿麻的狀況，還會讓腿變得更粗，想要維持著優美的體態，先戒掉這翹腳的習慣吧。
四、晚餐比中餐豐盛
許多人犒賞自己的方式，就是吃美食，來填滿一整天的辛勞。如果晚餐進食量較大，攝取過多的熱量後，又沒有適當運動習慣，久而久之，吃飽後躺在沙發上，就會看見逐漸茁壯的下半身。適當的運動，別一吃完飯就坐下，才不會讓脂肪容易堆積在下半身。
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