北台最大魚市崁仔頂不收三倍券 攤商：兌換麻煩

北台灣最大魚市場，有台版「築地市場」之稱，北北基很多餐廳貨源都來自這裡的崁仔頂魚市場，將不收三倍券。崁仔頂漁行聯誼會貼出告示，指為了會員方便，省去兌現手續的麻煩，決定不收三倍券。攤商說，工作時手都濕的，收三倍券怕損毀，也擔心兌換麻煩，收取現金比較實在、方便。

每天清晨3、4點，只要走進基隆市孝一路，崁仔頂魚市交易最鼎沸的時刻，這裡什麼魚都有，魚貨又多，來批發的魚販、買魚的餐廳老闆、民眾、遊客，魚市往往人擠人，拍賣高手「糶手」的喊叫聲此起彼落，白天的馬路到晚上變成熱鬧的魚市場，這是崁仔頂的深夜時分的日常，有台版「築地市場」之稱，台北、新北很多餐廳貨源都來自這裡。

三倍券15日要開賣實體券，雖然有不少店家都打出優惠措施，但基隆崁仔頂魚市卻因為拍賣的交易形式，價格不一，攤商認為不適合使用三倍券，因此對收取普遍不贊成，尤其擔心無法找零及收取之後兌換麻煩，都傾向不收。