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駁加熱菸可減害 民團盼政府別開放

中央社 / 台北10日電

網傳加熱菸通過美國食藥署審核為菸草減害產品；董氏基金會表示，美國政府始終不認同、也沒有通過加熱菸為「減害產品」，呼籲台灣政府不要開放含有數十種有害化學物質的加熱菸。

董氏基金會近日發布新聞稿，基金會執行長姚思遠表示，推出加熱菸「iQ*S」的公司，是美國最大、也是全世界最大的跨國菸草公司，為了行銷這款新型菸品，一直對全球的消費者訴求與誤導其為「減害產品」。

姚思遠說，菸草公司在美國境內經過5年的申請，但美國食藥署（FDA）始終不認同、也沒有通過其加熱菸為「Reduced harm（減害產品）」，最後僅是勉強通過「Reduced exposure（減少有害物質暴露）」。

台北榮民總醫院家庭醫學部主治醫師賴志冠表示，「減少暴露」與「減少傷害」兩者截然不同，暴露減少未必傷害減少，致命物質只要少許濃度就會造成重大傷害，更何況是長期暴露。事實上，減少暴露就是「有暴露」。若吸菸者併用不同菸品，有害物質暴露與健康傷害只有增加、沒有減少。

賴志冠說，美國FDA一再重申「加熱菸是不安全的產品」，從未同意加熱菸是減害產品，更未准許廠商以減害行銷，僅是有條件地通過減少暴露上市，也說明其立論基礎的正確性仍然不足，仍須收集證據與嚴格監控。

國內新型菸品危害專家、台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然也表示，加熱菸往往讓成人吸菸者成為雙重或多重尼古丁使用者，也會誘使更多青少年及非吸菸者加入吸菸的行列。

郭斐然說，從日本追蹤調查發現，15至19歲青少年使用加熱菸「iQ*S」的比例，從2015到2017年的2年就增加3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比例在2年內更是遽增13倍。呼籲政府不可開放已知至少含有數十種有害物質的新型菸品危害國人健康。

台灣青少年醫學暨保健學會理事長詹其峰則指出，無論哪一種菸品都含尼古丁，使用都會成癮，尼古丁對青少年健康危害尤其大。美國研究指出，尼古丁會改變青少年大腦發育，導致反應遲鈍，增加焦慮症風險。另根據研究，新型菸品讓大部分想戒菸的人延後戒菸時機，甚至陷入多重尼古丁使用的風險。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

戒菸 食藥署 醫師

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