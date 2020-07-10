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公路總局補助全台蓋119座停車場 2024年完工
交通部公路總局近年進行全國性道路品質提升及改善停車問題計畫，今舉辦記者會指出預計4年補助地方政府興建119座停車場，預計在2024年底完工啟用。
公路總局表示，公路總局將改善停車問題政策納入前瞻建設，研訂改善停車問題計畫，並於2017到2021年編列預算經費200億元，計畫採競爭型方式，以停車轉乘公共運輸場站、觀光遊憩旅次量大地區、人車密集商業活絡區域3大目標優先配合推廣。
公路總局指出，公路總局補助地方政府興建119座停車場，不僅解決停車不足及交通問題，每年亦節省90萬小時車輛繞行尋找車位，減少耗能及時間成本，配合停車轉乘政策，每年更減少19噸空汙及7600噸二氧化碳排放；此外，透過妥適規劃地區停車，帶動相關產業發展，創造780億產值，更增加6萬個工作機會。
至於提升道路品質計畫，自2017年9月開始執行，公路總局說，已補助各地方政府343件工程案件，補助金額達118.92億元，預估完成後可改善道路路面1437公里、孔蓋下地6000座、電桿下地6.5公里、號誌共桿83處、行人易肇事路口改善5處，並增加1萬4千平方公尺的綠化面積。
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