公路總局補助全台蓋119座停車場 2024年完工

隨著新冠肺炎疫情趨緩，更遇暑假來臨，使國內離島成為出遊的首選。但因遊客數大增，各離島旅遊專案供不應求，無論是住宿或是交通皆一位難求。而近期也爆出「澎湖團搶翻？訂團付全額被旅行社放生 網友怒：旅行全泡湯」的案例，在9日晚更有網友踢爆，原在7日坐船前往澎湖吉貝島，而訂購的旅遊平台在四天前才告知他船班客滿，使他嘆道「超級傻眼」。

2020-07-10 17:31