暢玩陽明山、白石湖等 5線山區公車推銅板價一日票

民眾到台北市陽明山、白石湖、北投或木柵貓空等北市4個觀光區遊玩，7月15日起，只要以銅板價60元，就可購買5條山區公車路線一日票，一票玩到底，當日同一路線無限次搭乘。

北市公運處科長張元榜說，為滿足民眾休閒遊憩需求，也減輕山區公車路線的經營壓力，15日起，針對小25、108（含區間車）、小2（含區間車）、貓空左線（指南宮）及貓空右線等5線公車，推出一日票乘車服務。其中，白石湖小2路線可隨招隨停上車。

他建議，若民眾搭乘這5路線公車時會多次上下車，到不同景點遊玩，就可以考慮購買一日票，以往返兩趟，每趟15元計算，只要玩3個景點，就值回票價。

購買一日票，民眾要必須以悠遊卡感應方式支付60元後，不能支付零錢，也不能使用一卡通等其他票證，司機會給予乘車憑證作為辨識，後續民眾搭同一路線公車，僅需出示乘車憑證，當天無限次搭乘，但不能跨路線使用。

另外，公運處提醒，若民眾搭貓空纜車上山，可免費搭乘一次貓空左線或右線下山，若要搭公車、捷運北市玩透透，可花180元，購買北北基好玩卡一日券。