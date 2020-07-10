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「踩起來，屏東彩起來」六種色彩繽紛玩法
新冠肺炎疫情趨緩，隨著國內防疫措施解封，國內旅遊市場的復甦正以翻倍速成長。
雄獅旅遊產業研究中心調查結果，以屏東來說，6月國旅訂單量較4月暴增六倍，光是訂房數量，6月就比4月暴增七倍，上半年的業績也比去年同期成長五成，屏東儼然成消費者時下出遊的當紅炸子雞。
屏東縣政府縣長潘孟安表示，「後疫情時代已正式啟動，旅遊玩法也正迎來轉型，國旅首選就是屏東。7月18日至23日全中運在屏東，歡迎大家來屏東做客」
「還是那個熟悉的屏東，只是你從未想過可以這樣玩。」用六色主題建立屏東旅遊品牌，將屏東玩得更深度、更繽紛。屏東不再只是墾丁，這一回用「最強彩點王」的色彩新玩法，讓顏色代表不同路線特色。
雄獅主題旅遊深度化、主題化的遊程，用顏色領略台灣最南端的美麗，以藍色來說，找來奈米網紅帶路，設計騎往國境之南．屏東墾丁X旭海自行車2日行程。
除了單車外，還有行程帶你前進墾丁海上風光，包船出海四小時，跳入海中浮潛。以代表生活的粉紅色來說，在屏東有許多建築有著懷舊風格，推出「屏東走拍X美照」手機攝影教學、歐洲風格咖啡館三日行程。
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