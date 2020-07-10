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不用開車到雙溪 到二重荷花公園就近賞荷花
荷花季到來，新北市除了雙溪的上林荷花田外，在二重疏洪道內的荷花公園也可就近賞花，新北市高灘地管理處表示，荷花不只妝點了河濱風貌，更可以淨化水質，民眾可趁下班或休閒時刻，到河濱散步看花放鬆心情。
位在二重疏洪道的荷花公園水池面積約達3500平方公尺，隨處可見正盛開的荷花，品種以大賀蓮為主，花期持續到7月底，荷花不僅為河濱增添風采，更是淨化水質的好幫手。
高管處表示，荷花可增加微生物分解的速度，及消化水中污染物的面積，透過對污染物的生長吸收作用，進而達到水質淨化的效果。
除了二重荷花公園，還可到鹿角溪溼地賞花，預計7月中陸續開花，其他賞荷地點如新海二期人工溼地、新海三期人工溼地、浮洲人工溼地、打鳥埤人工溼地、城林人工溼地、華江人工溼地等，賞花期快進入尾聲，民眾如要前往賞花要把握時間。
二重荷花公園位在新北市三重區疏洪十二路與疏洪一路交叉口(10號越堤道)，民眾可自行開車前往賞花，或是可搭乘捷運中和新蘆線到捷運三重站，可從新北市大都會公園一路走到荷花公園，但路途較長，民眾可騎Youbike前往。
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