空拍墾丁違法沙灘車 驚見輪跡切出醜陋綠地傷痕

墾丁國家公園境內興起的違法沙灘車活動，吸引不少愛冒險刺激的年輕遊客，但除了無法投保引發遊客的安全問題，沙灘車無地形限制的騎乘、飆山也破壞水土保持。本報報導後，墾管處月前啟動巡護專案取締50多件，業者急找民代盼導入合法。

墾管處表示，日前空拍水蛙崛、赤牛嶺等地，驚見輪跡已將綠地切割出一道道黃土裂痕，沙土遇雨流向大海、覆蓋珊瑚，將對業者依國家公園法「情節重大，致引起嚴重損害者」規定移送法辦，以刑罰遏阻。

墾丁國家公園境內現有4家業者經營沙灘車，路線包括墾丁水蛙窟、牛石溪和恆春赤牛嶺，都是國家公園公有地。墾處月前啟動巡護專案展開強勢取締，依國家公園法以「一車一罰」對業者和騎乘遊客各罰3000元，業者只有自認倒楣為遊客代繳，但也透過各級民代向墾管處陳情，盼規畫路線試辦營運，最後導入合法，滿足遊憩需求，也願意配合環境永續的觀光旅遊方式。

墾管處有關主管說，近期國內旅遊復甦，又出現沙灘車業者破壞封堵柵欄，帶遊客夜間追逐梅花鹿的脫序行為，破壞寧靜的夜間生態又影響梅花鹿的作息。