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空拍墾丁違法沙灘車 驚見輪跡切出醜陋綠地傷痕
墾丁國家公園境內興起的違法沙灘車活動，吸引不少愛冒險刺激的年輕遊客，但除了無法投保引發遊客的安全問題，沙灘車無地形限制的騎乘、飆山也破壞水土保持。本報報導後，墾管處月前啟動巡護專案取締50多件，業者急找民代盼導入合法。
墾管處表示，日前空拍水蛙崛、赤牛嶺等地，驚見輪跡已將綠地切割出一道道黃土裂痕，沙土遇雨流向大海、覆蓋珊瑚，將對業者依國家公園法「情節重大，致引起嚴重損害者」規定移送法辦，以刑罰遏阻。
墾丁國家公園境內現有4家業者經營沙灘車，路線包括墾丁水蛙窟、牛石溪和恆春赤牛嶺，都是國家公園公有地。墾處月前啟動巡護專案展開強勢取締，依國家公園法以「一車一罰」對業者和騎乘遊客各罰3000元，業者只有自認倒楣為遊客代繳，但也透過各級民代向墾管處陳情，盼規畫路線試辦營運，最後導入合法，滿足遊憩需求，也願意配合環境永續的觀光旅遊方式。
墾管處有關主管說，近期國內旅遊復甦，又出現沙灘車業者破壞封堵柵欄，帶遊客夜間追逐梅花鹿的脫序行為，破壞寧靜的夜間生態又影響梅花鹿的作息。
「取締目的不是要充實國庫，而是輪痕傷害了生態環境的自然運作！」 他說，日前透過空拍了解沙灘車營業地區的環境狀況，發現水蛙崛一望無際的綠草地和赤牛嶺山林地，被沙灘車輪切割出一道道黃土裂痕，植被遭嚴重破壞，汛期時黃土沿著雨水流入附近海域，進而覆蓋周邊海域的珊瑚，珊瑚可能窒息死亡。
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