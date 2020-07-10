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小鎮護照（2.0） 7月中隆重登場

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
交通部觀光局10日舉辦「2020台灣經典/山城小鎮聯展暨小鎮護照(2.0)發表會」。　圖／觀光局提供
交通部觀光局10日舉辦「2020台灣經典/山城小鎮聯展暨小鎮護照(2.0)發表會」。　圖／觀光局提供

為推動「小鎮漫遊年」，交通部觀光局於去年遴選40個特色小鎮，今年延續小鎮熱潮，遴選出30個經典/山城小鎮，並於今（10）日舉辦「2020台灣經典/山城小鎮聯展暨小鎮護照(2.0)發表會」

發表會由交通部林佳龍部長及觀光局張錫聰局長共同宣布「小鎮漫遊護照2.0」活動開跑，邀請民眾走入山林，一同感受台灣小鎮濃濃的人味情，體會小鎮風土民情之美。

台灣小鎮之美，一直深受民眾喜愛，今年配合推動2020年「脊梁山脈旅遊年」，結合小鎮及台灣特有山脈旅遊，導引遊客透過深度旅遊體驗在地文化，帶動新一波小鎮漫遊熱潮，另明年小鎮推廣將升級3.0，配合交通部觀光局行銷主軸「自行車旅遊年」，邀請大家騎自行車漫遊小鎮。

為了讓台北民眾也能體驗小鎮風光特色，這次發表會現場擺設攤位，各小鎮端出特色專屬遊程及伴手禮，例如花蓮富里的小農產品、新北市貓空的茶飲點心、蘇澳的特色遊程等都吸引民眾高度興趣。

觀光局表示，這次活動接續去年熱潮，最受歡迎的集章活動也將從7月15日至10月31日再度登場，只要至指定地點，運用實體印章或雲端掃描集滿五個章，就有機會獲得國旅精選遊程與好客民宿住宿券等多項好禮；集滿30個小鎮章，還有機會把5萬元現金抱回家，邀請民眾一起玩遍30小鎮；使用電子設備輕鬆掃描集章，還有額外加碼獎項，加碼總額高達26萬元，還有現金5萬元等大獎，小鎮旅遊也能帶回滿滿的記憶和豐厚的獎品。

「2020台灣經典/山城小鎮護照集章」活動訊息，請上活動網站查詢：https://www.townpassport.com.tw。

觀光局 護照

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