報復式吹冷氣遊博物館！全國24館所逾萬場暑期活動開跑

中小學暑假7月15日起展開，教育部、文化部所屬社教場館和故宮宣布舉行「防疫不停學，探索ING」為主軸的「Muse大玩家」系列活動，一共24個館所敞開大門邀親子同遊集章，每玩三個博物館可領取一塊積木。教育部所屬的國立科教館等五個館所更推出19歲以下無限次免費入館。

教育部、文化部與故宮今舉行記者會，三單位表示社教場館下半場接續推出多元的學習與展演活動，共有586場次講座、678場次寶藏、422場次營隊和1萬74場展演。教育部為此建置「Muse大玩家」網站，並透過Line@及臉書傳送相關資訊，也推出集章活動，邀請民眾參與。

國立科教館表示，將推出「柯南科學搜查展」邀民眾解謎突破任務，也展出原著青山剛昌的手稿；科博館舉辦「時空探秘：滅絕、新生與未來幻境」特展，以劇場式虛實融合光影展演空間與沉浸式多層互動體驗設計，帶領觀眾體驗遠古生物滅絕和現代地球毀滅的感官震撼。

故宮表示，北院院區推出「飛船與海怪」夏日兒童偶戲表演，邀劇團製作專屬大型互動偶劇，以兒童學藝中心展區中飛船及海怪的角色，將書畫圖像轉化成立體當代偶劇。南院則推出文人開箱闖關活動，展出中國山水畫的完整世界，帶領民眾以「三遠法」觀看山水畫。

教育部所屬的五個博物館包括基隆海科館、台北科教館、台中科博館、高雄科工館、屏東海生館，今年7月1日起至8月31日，2001年7月1日（含）以後出生的19歲以下年輕人可無限次免費入館參觀。

科博館表示，暑假期間館內展示場及部分自策特展、太空劇場、立體劇場、植物園溫室、921地震教育園區、鳳凰谷鳥園生態園區、車籠埔斷層保存園區，都是免費參觀。

屏東海生館表示，今年7至8月，19歲以下青年及兒童只要出示具照片和出生年月日的身分證明文件，就能無限次免費入館，但此優惠只限自由行旅客。