藝文解封 客委會安排音樂劇「最美的綻放」打頭陣

行政院客家委員會將於暑假第一個周休假日18、19日兩天晚間6時30分，在苗栗縣銅鑼鄉台灣客家文化館戶外階梯廣場，邀請有「台灣太陽馬戲團」美譽的舞鈴劇場演出客家音樂劇「最美的綻放」，活動結合苗栗在地青年「菁市集」及藝術家游文富的「夏雪-地景藝術」，客委會邀大家透氣出遊、欣賞夏日音樂劇。

客委會指出，「最美的綻放」音樂劇敘述客家細妹進入桐花森林的一場奇幻之旅，由2009台北聽障奧運視覺專家統籌影像設計、作曲家楊琇雲編曲、金曲獎4屆得主劉劭希擔任音樂指導，客家優質女聲黃珮舒參與演出獻唱；導演並邀請擁有世界花式溜冰5屆冠軍紀錄選手、立方體特技演員、空中綢吊演員、大球舞者，與十多位世界級鈴舞菁英團隊共同演出。

客委會表示，這場音樂劇原為「2020客家桐花祭」規畫的大型展演，受肺炎疫情影響，藝文解封後安排在暑假的第1個假期演出，值得闔家共賞，因應政府防疫規範，活動採取實聯制免費入場，民眾可於現場或網路登錄，鼓勵大家預先在網路登錄，以減少現場排隊等候時間，歡迎大家闔家扶老攜幼來觀賞。

活動期間安排苗栗青年組成「菁市集」從下午2點開始展售在地好農、好物及手作文創假日市集；還有網美打卡熱點「夏雪-地景藝術」，由藝術家游文富依照地景，以竹、土地等自然元素，詮釋桐花落地浩瀚雪景的裝置藝術。歡迎民眾7月18、19日到台灣客家文化館透氣出遊、欣賞夏日音樂劇。「最美的綻放」網路實聯登錄連結：