網友批八德鶯歌匝道標誌不清竟只加英文 高公局澄清了

圖文創作者蕭瑩燈日前在臉書上傳一張國道二號鶯歌、八德匝道口指示標誌，有駕駛不小心撞上分隔島，並提到這是長久以來，自己對這種道路標示感到痛恨的問題，經常在快速的一個彎道後出現這種指示標誌，偏偏八德寫在左邊但指向右，鶯歌寫在右邊但指向左，0.2秒間你必須決定左邊右邊，引發網友熱議。

對此，交通部長林佳龍在臉書上表示已請高公局改善，一周內會完成，未料卻被網友發現只在標誌上加上英文地名，並沒有真正改善，再度引發討論。

高公局稍早在臉書高速小飛力解釋並回報進度，高公局說，新設計的標誌牌面較寬，必須是新製鋁板，預計最遲下周完成；現有牌面缺英譯，工務段在標誌鋁板未更新下，先貼上英譯部分。

高公局進一步說明，經查先前所提事故，並非因為標誌問題，而是疲勞駕駛導致，不過因為收到網友反應，因此將試辦將字把放在中間，箭頭在左右兩邊，預計一周內會完成試辦標誌，然後試辦半年，再決定是否推行。