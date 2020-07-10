快訊

經濟解析／台積電創新天價 後張忠謀時代效應才正開始

金門首度驗出甲類傳染病牛結節疹 23頭牛撲殺

網友批八德鶯歌匝道標誌不清竟只加英文 高公局澄清了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
標誌牌面引發熱議。圖／取自高速小飛力臉書
標誌牌面引發熱議。圖／取自高速小飛力臉書

圖文創作者蕭瑩燈日前在臉書上傳一張國道二號鶯歌、八德匝道口指示標誌，有駕駛不小心撞上分隔島，並提到這是長久以來，自己對這種道路標示感到痛恨的問題，經常在快速的一個彎道後出現這種指示標誌，偏偏八德寫在左邊但指向右，鶯歌寫在右邊但指向左，0.2秒間你必須決定左邊右邊，引發網友熱議。

對此，交通部長林佳龍在臉書上表示已請高公局改善，一周內會完成，未料卻被網友發現只在標誌上加上英文地名，並沒有真正改善，再度引發討論。

高公局稍早在臉書高速小飛力解釋並回報進度，高公局說，新設計的標誌牌面較寬，必須是新製鋁板，預計最遲下周完成；現有牌面缺英譯，工務段在標誌鋁板未更新下，先貼上英譯部分。

高公局進一步說明，經查先前所提事故，並非因為標誌問題，而是疲勞駕駛導致，不過因為收到網友反應，因此將試辦將字把放在中間，箭頭在左右兩邊，預計一周內會完成試辦標誌，然後試辦半年，再決定是否推行。

至於網友批評高公局先加英譯卻不改變號誌牌，高公局說，是因為在檢視標誌的時候發現該標誌漏了英譯，所以先補上去。現在標誌基本上都是雙語化，所以會加上英文的地名。

一周內將試辦的標誌。圖／交通部高公局提供
一周內將試辦的標誌。圖／交通部高公局提供
對於網友在交通部長林佳龍臉書留言的批評，林佳龍回應兩張圖都是舊圖，但該名網友出示行車紀錄器畫面指是最近的情形。圖／取自林佳龍臉書
對於網友在交通部長林佳龍臉書留言的批評，林佳龍回應兩張圖都是舊圖，但該名網友出示行車紀錄器畫面指是最近的情形。圖／取自林佳龍臉書

事故 國道

延伸閱讀

國5差別費率增為10倍？ 林佳龍：高公局沒要這樣做

國5通行費漲10倍？ 林佳龍：高公局會再評估

國道指標挨批「不夠直覺」很廢 林佳龍：不夠好就改善

鶯歌公車 2年後增班、調整路線

相關新聞

金門首度驗出甲類傳染病牛結節疹 23頭牛撲殺

農委會 8日接獲金門縣動植物防疫所（金門防疫所）通知，縣內畜產試驗所（金門畜試所）通報，該所場內飼養548頭牛隻，有部分...

今天前8名高溫紀錄都飆破38度！ 玉里39.1度居冠

根據氣象局觀測資料顯示，今天最高溫前五名都超過38度。台北市台北測站中午12時43分出現38.6度高溫，花蓮縣玉里中午1...

健保署公布2018年醫院財報 多間醫院非醫務收入占大宗

衛福部健保署近日悄悄於官網公布2018年的醫事服務機構財報，其中林口長庚醫院蟬聯最賺錢醫院，雖然醫務結餘虧損3.91億元...

飼主認證！吃了發酵地瓜飼料牛隻 變壯宛如「轉大人」

為解決格外品地瓜無處去的問題，產官學研合作研發地瓜發酵飼料，並且進行實驗；現階段台灣有多個牧場、約有5000多頭牛，嘗試...

整理包／三倍券搭客運 各家退換票、找零規定一次看

振興三倍券7月15日上路，台鐵局今天宣布若使用三倍券購買車票不得找零，也不會找三倍券，且皆不得退票，但可以換票，第一次換...

在地水果的冰鎮滋味 澎湖仙人掌冰與玉井芒果冰

到產地吃水果冰，是許多旅客朝聖的終點。每一口都是新鮮的滋味，那是在地人的驕傲，也是小鎮歷史最佳見證。

勇闖溯溪秘境 今年暑假跟著玩家在急流間沁涼一夏

霧台鄉，台灣本島人口最少的鄉鎮，抵達行政中心前，在霧台公路38.9公里岔路處下切，需要30分鐘左右車程才能抵達「新大武部落」。

報復性國旅會帶來新的災難？愈追求CP值國旅品質只會愈爛

出外旅行，還在一味追求CP值嗎？全台40萬戶中高端消費者，1年出國旅費就高達8000億台幣。當疫情讓國旅逆勢看漲，有哪些景點會讓人想一去再去？台灣明明坐擁深厚觀光潛力，願意為旅遊大手筆支出的也大有人在，該如何把握契機、乘勢升級，才不會讓國旅熱淪為一場空？

今晨超美彗星畫過台灣天空 氣象局：明天還有機會

近日清晨4時許抬頭可在魚肚翻白之處，以肉眼見到近23年來最明亮的彗星C/2020 F3(NEOWISE) ，中央氣象局技...

超划算！台鐵運輸優惠懶人包 7月15日起搭花東列車7折起

為配合中央流行疫情指揮中心鼓勵民眾力行防疫新生活運動，台鐵局說於7月15日至12月31日推出長、短途交通運輸優惠方案及鐵...

網友批八德鶯歌匝道標誌不清竟只加英文 高公局澄清了

圖文創作者蕭瑩燈日前在臉書上傳一張國道二號鶯歌、八德匝道口指示標誌，有駕駛不小心撞上分隔島，並提到這是長久以來，自己對這...

攜家帶「券」遊阿里山省很大 15日起免費入園再享優惠

後疫情時代，中央政府及 嘉義縣市政府推出的「安心旅遊」、「振興三倍券」、「農遊券」、「嘉義優先券」、「嘉遊金」等促銷振興...

熱門新聞

財神爺上門了！威力彩獎號出爐 頭獎上看14.6億

還有機會！威力彩14.6億今摃龜 下周一頭獎上看16.2億

試用期將結束！他聽完員工福利後傻眼 網笑：我當工讀就好

搶客！林務局國家森林遊樂區7月15日起 每人免費入園1次

今晨超美彗星畫過台灣天空 氣象局：明天還有機會

三倍券買台鐵車票規則看這！購票不找零、不退票可換票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。