金門首度驗出甲類傳染病牛結節疹 23頭牛撲殺

農委會8日接獲金門縣動植物防疫所（金門防疫所）通知，縣內畜產試驗所（金門畜試所）通報，該所場內飼養548頭牛隻，有部分牛隻皮膚發現異常結節，懷疑為牛結節疹（Lumpy Skin Disease）。金門防疫所會同農委會防檢局、畜衛所至現場檢查及採樣，經畜衛所以聚核酶鏈反應（PCR）檢出牛結節疹病毒核酸，與2019年中國發表之流行病毒株基因序列相似度高達99%，確診為我國首例牛結節疹案例。

農委會表示金門防疫所依風險狀況完成23頭發病牛隻撲殺工作，並將執行其他牛隻撲殺處置作業，以防堵病毒擴散。同時也完成案例場周邊半徑3公里內47場養牛場臨床檢查，未發現可疑案例，目前疫情尚無擴散跡象，未來持續進行全縣牛隻的檢查。

另為確保整體產業安全，將暫停金門縣牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉輸往台灣及其他離島，並依程序向世界動物衛生組織（OIE）通報。

去年8月中國大陸新疆發生牛結節疹案例，農委會防檢局隨即製作防疫宣導資料，供各地方動物防疫機關、產業團體、養牛業者及邊境管制單位加強防範。因此，本次金門畜試所保持高度警覺，於第一時間通報，且配合金門防疫所即時處置。