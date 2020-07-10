三倍券買高鐵車票規則看這！不找零、不限次數免費換票

振興三倍券將於15日啟用，台灣高鐵公司說，配合政府疫情過後之振興政策，特別制定「旅客運送契約之振興三倍券相關暫行條款」等規範，無論紙本或數位型式的三倍券均可適用於購買高鐵車票；而旅客若需購買各種車販商品，則可使用紙本三倍券結帳。

使用振興三倍券購買高鐵車票、車販商品及旅遊行程，相關說明如下：

一、旅客使用綁定數位三倍券之信用卡，可於高鐵網路訂位系統、T Express App、TGo會員網路兌換專區、網路團體票訂購專區、車站窗口、車站自動售票機購買高鐵車票、一般團體票、回數票與定期票（各通路可購買之產品或有不同），相關規範依照高鐵「旅客運送契約」條款，並無特殊規定。台灣高鐵之網路訂票、T Express App、TGo會員網路兌換專區、網路團體票訂購等平台，均已納入「振興三倍券」電商白名單，相關線上交易均可累計數位三倍券交易金額。

二、旅客使用綁定數位三倍券之悠遊聯名卡或一卡通聯名卡，可直接於驗票閘門感應搭乘高鐵自由座，所扣款項適用數位三倍券累計交易金額。

三、旅客使用紙本三倍券限於車站窗口購買高鐵單程或去回程車票，不可購買團體票、回數票與定期票，為遵循政府頒訂不得找零、兌換或退換現金規定，採多不退但少則要補現金之做法，所購車票（磁票）將蓋專用戳章，不得辦理退票，但可於車票有效期限內不限次數辦理變更且免收手續費，每次變更票價差額多不退少補，可變更最後乘車日為12月31日。

四、高鐵列車販售商品，僅受理旅客以紙本三倍券購買，且售出後無法辦理退貨；惟若購買商品有瑕疵時，旅客可持發票及瑕疵商品向高鐵公司要求更換相同品項商品。

五、高鐵公司積極透過異業結盟帶動旅遊風潮，並針對民眾不同的需求推出多元化旅遊產品，包括「高鐵假期」、「高鐵飯店聯票」、「高鐵交通聯票」、「高鐵活動套票」等，屬於由飯店、旅行社或ibon售票系統代收轉付之交易，相關通路受理之「振興三倍券」型式不一，需請民眾逕洽高鐵合作之旅行社、飯店或ibon售票系統。