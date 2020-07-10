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暑假上網高峰期將至 三招密技 助爸媽把關孩子上網

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
暑假上網高峰期將至 三招密技 助爸媽把關孩子上網。趨勢/提供
暑假上網高峰期將至 三招密技 助爸媽把關孩子上網。趨勢/提供

暑假即將到來，孩子在網路與社群使用也將達高峰，趨勢科技呼籲家長要重視孩子們的上網狀況，避免小朋友可能在上網過程中接觸到不當內容，過度沉迷上網和網路遊戲，甚至也可能在網路上不小心分享太多個人及家庭資訊。

趨勢科技校園網安走唱團成員劉彥伯表示，在校園巡迴授課的過程中，他們發現原來小朋友們也很關心自己使用電腦與手機時所碰到的問題，舉凡遊戲時間過長、不良內容與網路詐騙等，小朋友比家長們更認真聽完每個範例，更充滿熱情的舉手回答每個提問。

趨勢科技提供三招小密技 助爸媽安心把關孩子暑期上網步調。

小密技一 : 上網時間管理，解鎖網路成癮少擔心。孩子在暑假掛網時間長，趨勢科技建議家長以討論取代限制使用的溝通方式，與小孩共同約定上網時間。透過彼此共同討論，不但可以增加孩子的參與感，更可以練習讓孩子學會為自己的決定負責，取代家長單方面限制上網的溝通方式。

小密技二 : 不當網站過濾，瀏覽網路更安心。現今網路快速發展，如何防範孩子接觸網路不當內容，變得比過去困難。家長可以善用小孩有興趣的話題與孩子開啟溝通，像是孩子平時喜歡看的影片類型、喜歡玩的遊戲等，在聊天討論的過程中，培養小孩對網路資訊的判斷力。

密技三 : 手機定位行蹤，出門在外也放心。爸媽在與孩子溝通暑期行程時，可以善用「我」為開頭，例如「我想知道你在哪邊，我才能放心。」透過說出自己的感受，取代指責小孩沒有報備行蹤的溝通方式，並搭配「手機定位」的功能，即時定位小孩目前的位置，降低小孩行蹤不明的狀況發生。

詐騙 網路遊戲 網路成癮

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