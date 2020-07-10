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攜家帶「券」遊阿里山省很大 15日起免費入園再享優惠
後疫情時代，中央政府及 嘉義縣市政府推出的「安心旅遊」、「振興三倍券」、「農遊券」、「嘉義優先券」、「嘉遊金」等促銷振興優惠啟動，15日起到阿里山國家森林遊樂區，可享免費入園。
第二重優惠：阿里山遊樂區「仲夏森遊」促銷活動，吃住行旅再打九折。第三重優惠：「三倍券」、「農遊券」、「安心旅遊」均適用。就是要你吃飽住好省很大。
林務局嘉義林區管理處上月宣布，阿里山遊樂區從6月到8月底半價入園，林務局最近加碼宣布15日至12月31日，林務局轄管的12個國家森林遊樂區，國人憑身份證件及持居留證之外籍人士可以任選1處免費入園1次，換言之，15日起入園，可享一次免費，8月底前再入園可再享半價100元。
林管處說，阿里山遊樂區超前部署，推出「仲夏森遊」促銷活動，即日起至8月31日止，入園門票只要半價100元；在「森林好好玩」網站購買電子門票一樣半價，外加免停車費，炎夏山上度假溫度比平地少10度以上。
振興券、農遊券、安心旅遊適用阿里山賓館在內共有12家旅館業，端午連假阿里山遊樂區吸引逾2萬名遊客，夏季氣溫約15至25度，享受24小時天然冷氣，無須擔心電費爆表。
遊樂區四季花卉植物相豐富，時序入夏，毛地黃、射干菖蒲、海芋、繡球花、金毛杜鵑持續綻放。早晨可以乘小火車到祝山欣賞日出、晴時觀晚霞，雨後觀雲海，呼吸巨木釋放的芬多精，啜飲阿里山高山好茶。
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