6月人口流失暫緩 上半年仍負成長8,795人

增產報國好消息，內政部10日公布人口統計數據，6月出生數大於死亡數，總算終止今年前五月的人口自然負成長。

但全年表現並不樂觀，累計上半年出生7萬9,760人，死亡8萬8,555人，自然成長率負成長千分之0.75，前六月死亡數大於出生數仍高達8,795人。

內政部指出，今年6月出生數14,247人，平均約每分鐘出生一個嬰兒，較上年同月增加10.6%；死亡數方面，6月人口死亡數為13,893人，平均約每3.1分鐘會有一個人過世，死亡數也同樣較去年同月增加4.4%。

綜合來看，6月出生數減死亡數為354人，為今年首度人口自然成長的月份，但仍不敵前五月負成長的頹勢，統計前六月死亡數仍大於出生數，人口負成長8,795人。

就縣市別來看，出生率最高的地區依次是澎湖縣、彰化縣、桃園市，出生率最低的則是屏東縣、嘉義市及苗栗縣；累計上半年出生數7萬9,760人，仍較去年同期減少6,201人或7.2%。

截至6月底為止，如果再加上遷出人數的變化，全台總人口數達到2,358.4萬人，與上年同月比較減少7,208人或0.03%，與5月表現比較，則減少2,739人。