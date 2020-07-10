日月光攜手興大 還給食蛇龜一條新生路

財團法人日月光文教基金會攜手中興大學食蛇龜保育團隊祭出保育三招，為台灣瀕臨絕種的食蛇龜找尋一條新生路。

日月光文教基金會與興大食蛇龜保育團隊，前往南投山區探訪食蛇龜的棲地。保育志工表示，過往團隊單純野放食蛇龜，去年開始將野放35隻食蛇龜加入GPS定位系統，讓保育者可以定期掌握牠們的健康、成長與適應棲地狀態，目前有20隻列入持續追蹤觀察並紀錄的名單。

日月光自2016年起，與興大食蛇龜保育團隊合作，陸續投入共計880萬元進行食蛇龜保育工作，透過保育教育宣導、規劃保育示範社區、改善救傷環境以及深化南投山林棲地調查工作，希望在生態保育上發揮拋磚引玉的效果，讓更多企業可以動身投入台灣瀕臨絕種動物保育的行列。

未來針對食蛇龜保育的重要目標，興大與其合作的社區訂立了三大方向，其中包含「大學社會責任實踐（University Social Responsibility, USR）計畫的導入」、「食蛇龜野放後定期追蹤」以及「國際期刊的研究發表」。

興大的「大學社會責任實踐」課程計畫，首先培訓學生進行棲地的田野調查，架設自動相機收集資訊，運用雲端系統的後端資料處理，可以辨識並分析合作社區周圍的野生動植物。

接著，將培訓學生與興大食蛇龜保育團隊接軌，訓練他們透過GPS定期尋訪野放食蛇龜的蹤跡，利用各項數據的收集、外觀的檢查，掌握每隻食蛇龜的身體狀況，經由每次發現食蛇龜的地點，檢測溫度與濕度，逐一統計野放後的食蛇龜較常聚集的棲息地，做為日後團隊野放食蛇龜的重要參考依據。