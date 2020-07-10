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愛滋除罪化民眾附議成案 疾管署：修法應廣納各界意見

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
民團認為U=U「測不到等於不具傳染力」已是國際共識，愛滋條例恐淪為恐嚇病患籌碼，日前在公共政策網路參與平台提議愛滋除罪化，約兩個月完成5000多份附議正式通過，疾管署今初步給予回應。圖／擷取自公共政策網路參與平台
民團認為U=U「測不到等於不具傳染力」已是國際共識，愛滋條例恐淪為恐嚇病患籌碼，日前在公共政策網路參與平台提議愛滋除罪化，約兩個月完成5000多份附議正式通過，疾管署今初步給予回應。圖／擷取自公共政策網路參與平台

人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例第21條，至今爭議越來越多，民團認為U=U「測不到等於不具傳染力」已是國際共識，愛滋條例恐淪為恐嚇病患籌碼，日前在公共政策網路參與平台提議愛滋除罪化，約兩個月完成5000多份附議正式通過，疾管署今初步給予回應。

提案民團主張，「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例第21條，應修正符合法源與醫學實證之提案」至今愛滋條例第21條將傳染愛滋比照重傷害罪，舉證困難、不會傳染還是被罰，連未遂犯也罰，用21條為特別法來加重處罰，是把落實汙名為刑罰手段化的可怕結果。

疾管署在七月已行文向法務及司法單位人員宣達說明「感染者維持病毒量測不到可預防透過性行為傳染HIV」內涵，疾管署副署長莊人祥表示，希望法官了解病毒測不到即不會透過性行為傳播，非蓄意傳染行為，應納為其審查或裁量愛滋相關案件參考。

莊人祥也提及，「傳染花柳病罪」回歸277條傷害罪規定處罰，不但不是除罪化，反而是大幅提高罰則。愛滋病毒感染目前仍屬無法治癒傳染病，蓄意造成另一方感染應處刑責。伴侶間所造成感染，其樣貌多元，個人為伸張自身權益，國家法律應適當給予保障。

疾管署慢性傳染病組黃彥芳指出，「測不到等於不具傳染力(U=U)」一事，根據目前科學實證資料，雖母子垂直感染、哺乳、共用針具及輸血等則仍無法避免傳染，但感染者穩定服用抗愛滋病毒藥物且病毒量達測不到，可避免於性行為之間傳染。「危險性行為是主要傳播途徑。」

黃彥芳說，愛滋防治重視及強調治療的重要性，而政府提供免費藥物治療的用意即在鼓勵感染者篩檢與治療，達病毒量測不到即無透過性行為傳染給他人風險，也就不會有觸法之虞，而修法應廣納各界意見，收集社會共識辦理。

人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例第21條規定，明知自己為感染者，隱瞞而與他人進行危險性行為、供血或以器官、組織、體液或細胞提供移植或他人使用，致傳染於人者，處五年以上十二年以下有期徒刑。甚至連前二項的未遂犯也都會遭到處罰。

愛滋病 性行為 傷害罪

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