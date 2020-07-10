澎湖旅遊糾紛頻起 現場才知「船班時間遭改，行程遭取消」

隨著新冠肺炎疫情趨緩，更遇暑假來臨，使國內離島成為出遊的首選。但因遊客數大增，各離島旅遊專案供不應求，無論是住宿或是交通皆一位難求。而近期也爆出「澎湖訂團付全額被旅行社放生」的案例，在9日晚更有網友踢爆，原在7日坐船前往澎湖吉貝島，而訂購的旅遊平台在四天前才告知他船班客滿，使他嘆道「超級傻眼」。

原PO在Dcard的心情版發文投訴，原訂7月7日9:30從澎湖本島坐船往吉貝島，也事先在旅遊平台預訂船票、機車跟八合一的水上活動的套票，預計可以玩8小時。但卻在7月2日收到旅遊平台通知「因9:30船班已滿，經電聯同意後更改為11:30」，而原PO詢問同行友人後，卻沒人收到旅遊平台船班更改的通知。在詢問客服後，卻只得到「只剩11:30出發的船，不然就是直接取消退票」的答覆。

原訂7月7日9:30從澎湖本島坐船往吉貝島，但卻在7月2日收到旅遊平台通知9:30船班已滿，經電聯同意後更改為11:30。 圖截自Dcard

為不打亂行程的安排，原PO一行人只好妥協搭乘晚兩小時的船班。但卻在抵達碼頭時，被告知已錯過預定船班。船務人員更表示「你們的船應該是8:30」，使原PO非常困惑「當初在旅遊平台購票時，出發時間就只能選9:30跟10:30，到底哪裡來的8:30」，導致他們最終只能搭乘12:00的船前往，但抵達吉貝島時已經下午1點多，剩下不到4個小時可以玩。

在抵達碼頭時，被告知已錯過預定船班。船務人員表示船班時間應是8:30，使原PO非常困惑「當初在旅遊平台購票時，出發時間就只能選9:30跟10:30，到底哪裡來的8:30」。 圖截自Dcard

最後，原PO更補充道，當抵達吉貝島卻又被水上活動負責人告知，此套票並無含水上活動。在詢問旅遊平台客服下得知，此套票不僅出發時間被任意更改，連行程都被更動。他補充道，客服僅回答馬上會做處理，卻耗到下午2點多還是沒有辦法玩到任何的水上活動，就要趕回程的船。在信件的往來中，該旅遊平台並無提到具體的處理方式，使原PO一氣之下向客服人員表示「不排除採取法律途徑」，才得到退款相關的後續處理。

此文一出，不少網友回覆表示，「好誇張哦，出去玩的好心情整個被破壞」、「直接提告吧！別心軟了，旅行社搞妳就是賭妳也會擺爛看不起妳」，更有留言分享自身經歷「這個月是不是不宜去澎湖啊…我們也被兩間不同業者搞…而且我們是5月底就訂了一樣這幾天被搞」、「之前去沖繩穿浴衣也是突然被取消，理由竟然是跟我說店家說那天天氣不好要取消」。