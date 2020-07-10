登山新手必備指南：容易發生意外的5大可能原因

呼吸大自然的清新空氣、想體驗獨特的山林之美，是許多民眾休閒時投入登山活動的主因，但在進行登山活動時，確保自己的安全，才能更進一步體會戶外活動的樂趣。

《登山新手必備指南》作者為資深山友分享多年登山經驗，提供新手可能比較容易忽略的細節，有充分訓練、萬全準備、加上可靠有經驗的隊友，期盼大家都能有美好體驗，避免意外事件發生。

【容易發生意外的5大可能原因】

平時多學習，行前多準備，就能盡量避免意外發生。

每隔一段時間，總是會聽到又有某人在哪一座山區發生意外，而且各種形式的意外都可能發生，甚至是公認好像很容易的路線。發生意外的原因看似很多種，但其實都是有跡可循的。

1.趕路趕時間

可能是大部分的登山者都因為時間或假期有限，只好盡量走快一點，往往將3天能夠舒適走完的路線壓縮為2天結束。這種趕路的登山方式一點也不舒服吧？當然也 是有人體能佳，腳力好，喜歡走得很快，這也是一種享受的方式，但顯然多數人不適合。另一方面，行進快速代表停留時間短，也就無法仔細觀察或欣賞景物了。

2.高度適應不良

高山症的主要起因就是因為上升太快，沒有足夠的時間進行高度適應。高山症是因為海拔高度升高，空氣的壓力和密度隨之減小，以致肺部換氧效率降低，造成動脈含氧下降，因此會產生一連串的症狀。短時間內上升海拔高度太多，尤其是睡眠的位置和前一夜的海拔高度落差太大，讓身體來不及適應，就容易發生高山症。

以台灣常見的3、4天的大眾級高山行程而言，最好是第一天先在中海拔地區的登山口過一夜，隔天再慢慢走到第一個山屋或營地，第3天登頂後回到登山口，當然更舒 服安排是第三天只要回到山屋，第四天再慢慢下山。，

3.體力不濟

團體行動時，要以全隊體力最弱、狀況最差的隊員為行進依據，並且盡力互相幫助。體力不濟絕對是在登山過程出事的重要原因之一，疲累會降低注意力，也會讓身體的運動能力下降，當過度疲累又要趕路時，當然就會大大增加意外的風險了。

認清自己的實力與能力，選擇適合自己的行程參加，不要因為嚮往某地的美景而忽略前往的難度。

也許時間拉長可以降低強度，但並不是每一條路線都能任意這樣安排啊！因為有些路線適合過夜的地點不多，許多一日行走的距離長短，正是受到過夜位置的限制，而這種情況其實很常見。別聽信有些老鳥說的「那條路線很簡單啦」這句話不一定是真的。

4.裝備不足

高山天候變化極大，基本裝備就是要用來應付突如其來的緊急需求的，最常見的就是因為保暖不足造成「失溫」。

穿著使用正確的裝備(服飾也是裝備)可以有效降低發生失溫的現象，登山者應選擇潮濕後仍具有一定程度保暖效果的材質，這是最重要的，尤其是內層與中層衣物，可選擇的材質相當多。雨衣一定要有良好的防水效果，在無遮蔽物又颳風下雨時，就只能靠它了。

5.慎選隊友

每一種戶外活動都是有風險的，不管是參加誰辦的活動，或是自組隊，領隊一定要講究安全控管之外，更應重視傳達正確的常識與觀念。(領隊未必是最資深喔！)每一位參加者應該要在意的是每次參加活動後，能否學習到各種正確知識與觀念，並把這種觀念傳播給別人。

但是，就算路線一樣，行程安排不同時，難度就會不一樣了。所以該和哪些人同行其實也是要慎選啊！如果隊友彼此喜好不同，一起行動注定不會愉快。或是觀念不同、能力不同，只要有任一位隊友不願意與他人配合，肯定也是不愉快收場。所以，不要以為同好的人很容易找，尤其網路上相約的陌生人很不可靠喔！

登山安全永遠要記得放在第一位。圖／四塊玉文創提供

【登山者身體不適的3大可能情況】

每一位登山者對於登山的急救與病因的辨別，也都應該盡量涉獵。

編按：本文為山友分享登山知識僅供參考，病徵判斷須以專業醫師之實際解讀為準。

1.失溫

在台灣的登山活動中，最容易發生的生理失調症狀是失溫，失溫有程度上的不同，輕微的只是感覺身體不適，嚴重者可能失去意識於昏睡中身亡，其發生機制很容易明白。簡單的說，人體因為大量流汗、天氣寒冷、長時間吹風、穿著潮濕的衣物，貼身衣物水份蒸發，帶走身體的熱量，使人體體溫降低，體溫降低，代謝產生熱量的能力隨之降低，若潮濕、不夠保暖的衣服持續帶走身體的熱能、體溫更低，產生熱量的能力更差，於是人體先感到寒冷，然後有起身走動打哆嗦，小口喝冷水打寒顫，再到意識稍微模糊、判斷力減弱，甚至到最後意識不清、死亡等幾個階段，整過演變過程快則數分鐘，例如：跌入冰冷的溪水中，慢則數小時導致死亡，例如：穿著濕冷的衣服，昏迷倒臥在低溫高山上。由於高山氧氣稀薄，降低人體產生熱量的效率，因此於高山上特別容易發生失溫的狀況。

本書在飲水、服飾的章節都曾提到相關症狀或自救方式，無非是想讓初學者增加印象，其中提到希望登山者使用鋁質或不鏽鋼水壺，此類水壺可裝熱水，讓失溫者置於懷中取暖，再飲溫開水，外敷內服雙管齊下，是非常有效治療輕微失溫症狀的方法。其中尤以吞飲溫開水最有效，若飲用溫開水，溫水由食道入胃，患者仍感到胸腔冰涼，此乃進入漸漸喪失意識的開始，得特別注意。

若發覺某隊員自身感到失溫，行進中應立刻要緊盯其後，以防意識不清而脫隊、迷路、跌下山崖，尤其在下雨、颳強風，要強制更換乾衣服、飲用溫水、再吞食糖果(如果還有的話)，搭設營帳包裹睡袋休息等，一直到症狀和緩再上路。

失溫者很快體力變差，很多脫隊、迷路、跌下山崖的意外，都因失溫而起。若已經抵達營地，搭起帳棚，失溫者脫掉濕衣服，赤裸、穿乾的保暖的衣服，包裹在睡袋內，飲用溫水、抱著裝滿熱水的金屬水瓶，吞食糖果。直到自覺身體變暖和、症狀緩和為止之前，不可讓其入睡。

2.高山症

登山因身理機能失調，最容易發生病變的第二名是高山症，又稱高山反應。海拔高度升高，空氣的壓力隨之減小，人體肺臟吸收空氣中氧氣的能力降低，因人體體質不同，所能忍受海拔高度的變化之能力隨之不同，而以貧血者反應更明顯。

有些人在平地搭車不暈車，在海拔1000公尺以上的山區搭車，就比較容易暈車，就是因為氧氣略微稀薄，影響到身理機能的緣故。隨各人體質不同，很難定出一定的標準，一般而言，經常運動，體能較佳、身體健康、有充分休息者不容易有高山症，反之則容易有高山反應。此外，經常在海拔1000公尺活動者，到2000公尺處不容易 有高山反應，常在2000公尺處活動者，到達3000公尺處不容易有症狀，因此出國遠 征5000公尺以上高山者，常利用台灣高山做體能訓練，就是想提前適應激烈的海拔高度變化。太久沒爬大山、常在低海拔地區活動者，比較容易有明顯的高山反應。

每個人產生高山反應，症狀輕重並不一致，有些輕症者在高山上1、2天症狀漸消失。有些人只是感覺呼吸困難，或者呼吸急促，增加呼吸的頻率與深度，卻仍然 感覺缺氧、呼吸沉重、沒有體力、舉步維艱，吸3口氣只能走2步。比較嚴重的則有 頭疼、頭痛欲裂、眩暈，無法入睡。更嚴重者同時擁有數項症狀，並且有無法入睡、缺乏食慾，飯後作嘔，而且因為無法正常飲食、入眠的症狀，都使患者體力不濟的情況更嚴重，若有這種情況，勉強跟著隊伍繼續行走，可能誘發脫隊、迷路等意外，或耽擱隊伍行程等等。因此一般缺乏經驗，不知體能狀況者，盡量參加折返式的行程，沒有必要參加長距離縱走行程增加風險。

3.中暑、熱衰竭

都是因為天氣太悶熱，患者不習慣氣溫突然升高、照射太陽、脫水所引起的，初學者可能無法細分其中的不同。今天大家習慣吹冷氣，身體調節體溫的功能多少已經退化，夏日的登山行程宜盡量避開晴朗無雲的上午10點以後，到下午2點之前，這段時間豔陽高照、氣溫炎熱，不適合持續重裝行走。台灣東部、東南部的山區有焚風，更需要提高警覺。穿著抗紫外線的排汗衣、戴一頂遮陽帽等高科技的衣料，多少能降低中暑、熱衰竭 的發生機率。

【以上摘文選自：《登山新手必備指南》、作者：李嘉亮，邢正康、圖文：四塊玉文創提供】