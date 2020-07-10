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協助機場採檢汗濕全身 急診醫熱血站上前線

中央社 / 台北10日電

育有2名幼兒的雙和醫院醫師徐嘉鴻支援機場新冠肺炎採檢，心情難免忐忑，但急診魂上身，大熱天採檢就算汗濕內衣褲也不喊苦，他說，若下波疫情再來，願為台灣站上前線。

台灣2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情平穩，但國際疫情持續嚴峻，台灣也屢傳境外移入個案，所幸不少個案在邊境就被攔截，協助機場採檢任務的醫護成關鍵防護力。

台北醫學大學最新出刊的校友專刊「北醫人」，推出「戰疫中的北醫人」專題，完整記錄這半年來北醫校友，包含中央流行疫情指揮中心成員陳時中、薛瑞元、周志浩、王必勝、李伯璋及基層醫護等，在不同領域對抗新冠肺炎的故事。

衛福部雙和醫院急診醫學科主治醫師徐嘉鴻幾乎每天都會碰到不明原因發燒的就診個案，採檢對他來說是家常便飯。但即便如此，今年2月底、3月初新冠肺炎境外移入確診個案明顯增加，疫情指揮中心規劃醫院要派遣醫師到機場支援，他還是猶豫再三，不敢貿然參加。

徐嘉鴻說，他結婚6年，2個小孩都還小，正需要爸爸陪伴，很擔心出狀況，一定會對家庭造成衝擊。但後來想到急診醫師的使命，他還是決定前往機場支援。

在機場值勤時，儘管心情忐忑，徐嘉鴻還是硬著頭皮上陣。機場採檢站設在航站主體建築外的走廊上，臨時搭建的空間四面以木板隔起，上方挑空，以確保空氣流通，但沒有空調，天熱時，採檢人員全身穿著密不通風的防護裝備，熱得苦不堪言。

徐嘉鴻說，疫情嚴峻之際，一波波旅客從國外歸國，每天都需要多次採檢。他記得有次連續採檢5名入境旅客，忙了近1小時，全程汗如雨下，當他忙完脫下那身防護衣時，內衣褲早已濕透。

熬過疫情最困難的時候，徐嘉鴻不再緊張擔憂，他表示，儘管過程辛苦，但若新冠肺炎捲土重來，他將主動站上防疫第一線，再次前往機場執行採檢任務。

專刊也提到台北醫學大學附設醫院9B病房護理長陳恬玫，年紀輕輕的她接手照顧醫院第一名新冠肺炎確診個案，心裡很害怕，但面對無助的病患，她只能更堅強。

陳恬玫說，照護期間那名確診個案只能待在負壓隔離病房裡，心情很低落。有天清晨，她與同仁發現病患未如往常準時起床，而是躲在棉被裡啜泣。

陳恬玫趕緊拉開窗簾，讓陽光灑落一地，再耐心安慰，要病患放寬心，「妳要先照顧好自己，才能去照顧孩子呀。」或許是溫暖同理心，讓對方重新燃起戰「疫」鬥志，終於在醫護團隊的全力照護下逐漸痊癒。

出院那天，護理人員們買了一個蛋糕提前為個案慶生，考過街頭藝人資格的陳恬玫還用氣球折了一個大大的鑽石戒指送她，祝個案生日快樂，「終於畢業了，恭喜！」讓確診者感動得頻頻拭淚。

疫情 機場 武漢

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