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皇家禮炮「隨心所域 新．奢饗宴」線上品酩會

文 / 皇家禮炮 提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌大使 Ryan 攜手September Café 甜點主廚 Emily，初次拜訪華夏玻璃執行長廖冠傑，打造「皇式」品酩午茶派對。

歐式輕點佐皇家禮炮，極致風味盡顯品味，一同在線品飲，感受皇家禮炮獨有的新 · 奢魅力。不論何時何地，輕鬆打造奢華別緻的品酩時光。

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跟上品牌大使 Ryan 的腳步，走進華夏玻璃執行長 廖冠傑的寬敞處所，細品 September Café 主廚 Emily 的巧妙搭配，品酩之際，為您帶來中西合璧的香醇風味...

皇家禮炮邀您享受新 · 奢生活。隨時隨地入席品酩，體驗六感美學的極致饗宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／皇家禮炮 提供
圖／皇家禮炮 提供

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