獨／台南市中心出現罕見的「彩虹雲」

台南市區中午在湯德章紀念公園上方，出現罕見的「彩虹雲」，氣象專家表示這是非常少見的，必須要有特殊的天候才能夠配合看得到。

宜蘭頭城在上個月也出現了彩虹雲，氣象站解釋，彩虹雲與彩虹都是陽光照射水氣，所產生的折射現象，但形成彩虹雲的條件，更需要特定光線角度，照射高空雲朵的冰晶，才有機會產生，看的人也必須站對角度，否則也看不見，是罕見的天象。

彩虹雲形成多半在下午夕陽西落時，要天氣晴朗、高空又有積雲，才有機會出現。

而且今天中午在湯德章紀念公園上方也出現了彩虹雲，許多汽、機車駕駛行經都不免停下來看這天象奇景。

而根據維基百科，彩虹實是日光通過帶有水滴微粒懸浮的薄雲時，水滴使得通過的光產生不同方向的繞射，繞射的光彼此干涉，光波相結合處會看到明亮的光，相抵消處的光線較暗。

不同色光的繞射角度不同，一種色光的明亮區在另一種色光的陰暗區顯現出來，漸次形成色彩次序。在離太陽愈遠的地方色彩愈淡。由於雲朵為不規則片狀分布，因此產生不規則片狀的豔麗彩雲。