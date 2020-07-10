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擴大服務領取三倍券 郵局7/18、7/25周六全日營業
中華郵政公司7月15日起於全國郵局提供紙本振興三倍券領售服務，為方便民眾假日購買，中華郵政今宣布，7月18日及7月25日兩個周六由原本營業半日的282間郵局調整為1,269間郵局全日加班營業（不含30間位於機關、學校內郵局，當日不對外開放），身分證末碼單、雙號者皆可購買，又目前仍在防疫期間，民眾進郵局仍須戴口罩、量額溫。
7月18日及7月25日郵局營業情形調整如下：
一、原282間星期六營業郵局
(一)營業時間：由原上午9時至中午12時調整為上午9時至下午5時。
(二)營業項目：
1.上午9時至中午12時除維持原營業項目外，亦提供發放「振興三倍券」服務。
2.中午12時至下午5時專辦發放「振興三倍券」服務。
二、原987間星期六未營業郵局，調整為營業日
(一)營業時間：原則為上午9時至下午5時，琉球郵局及南澳郵局營業時間為上午8時至下午4時；另1、2人郵局，中午休息暫停營業1小時。
(二)營業項目：全日專辦發放「振興三倍券」服務。
另為強化民眾平日購券服務，中華郵政說自7月15日起至7月24日止，原23間部分平常日暫停營業郵局及四間營業半日郵局改為營業全日，歡迎民眾多加利用，相關營業詳情請至中華郵政全球資訊網查詢。
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